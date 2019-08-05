Нур-Султан. 4 августа. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана в воскресенье ожидаются дожди с грозами, передает Kazakhstan Today.

"С прохождением фронтальных разделов на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды - местами по республике пройдут дожди с грозами. Лишь на юге, юго-западе республики сохраняется погода без осадков. Местами ожидаются усиление ветра, шквал, туман, на юго-востоке пыльная буря, возможно выпадение града", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Восточно-Казахстанской, утром и днем в Жамбылской областях местами ожидается гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град, в Жамбылской области утром и днем местами ожидается шквал.

В Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской областях днем местами ожидается гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской, ночью и утром в Костанайской, днем в Северо-Казахстанской областях местами ожидается гроза, в Северо-Казахстанской, Костанайской областях ночью и утром местами ожидается туман.

В Алматинской области местами ожидаются гроза, пыльная буря, усиление ветра до 18-23 метров в секунду.

В Туркестанской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем в Алматинской, Жамбылской, местами Восточно-Казахстанской областях сохраняется сильная жара.

В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, Карагандинской, местами в Актюбинской, Восточно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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