Талдыкорган. 20 августа. Kazakhstan Today - На горных реках Алматинской области возможны подъемы уровней воды, передает Kazakhstan Today.
"21 августа на горных реках Алматинской области в связи с прогнозом дождей, местами сильных, возможны подъемы уровней воды", - сообщает РГП "Казгидромет".
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