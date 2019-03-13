На реках Актюбинской и Карагандинской областей ожидается формирование талого стока и подъемы уровней воды

Алматы. 12 марта. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Актюбинской и Карагандинской областях, передает Kazakhstan Today.

В связи с повышением дневных и ночных температур воздуха, выпадением осадков, на реках Актюбинской области 13-14 марта и на реках Карагандинской области 14-15 марта ожидается таяние снега, формирование талого стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды, уточнили синоптики.

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