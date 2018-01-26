На реках Алматинской области в ближайшие дни возможны подтопления - ДЧС

Алматы. 26 января. Kazakhstan Today - Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы предупреждает о возможных подтоплениях на реках Алматинской области, передает Kazakhstan Today.
Как сообщили в пресс-службе ДЧС, сегодня и в ближайшие трое суток, 27-29 января, в связи с низким температурным фоном и усилением ледообразования, на реках Алматинской области ожидается образование зажоров, подъемы уровней воды, возможны разливы и подтопления.
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