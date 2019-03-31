Система Orphus

На реках Восточного Казахстана ожидаются резкие подъемы уровней воды

30.03.2019, 10:28 6967
Усть-Каменогорск. 30 марта. Kazakhstan Today - На реках Восточного Казахстана ожидаются резкие подъемы уровней воды, передает Kazakhstan Today.
 

В связи с ожидающимися продолжительными осадками и повышением температурного фона в период с 30 марта по 5 апреля на реках Восточно-Казахстанской области ожидаются резкие подъемы уровней воды, формирование местного и склонового стока и образования заторов льда", - сообщили в "Казгидромете".

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

новости по теме

Комментарии

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая