Усть-Каменогорск. 30 марта. Kazakhstan Today - На реках Восточного Казахстана ожидаются резкие подъемы уровней воды, передает Kazakhstan Today.
В связи с ожидающимися продолжительными осадками и повышением температурного фона в период с 30 марта по 5 апреля на реках Восточно-Казахстанской области ожидаются резкие подъемы уровней воды, формирование местного и склонового стока и образования заторов льда", - сообщили в "Казгидромете".
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