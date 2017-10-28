На севере, востоке и в центре Казахстана сегодня местами пройдет снег

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На севере, востоке и в центре Казахстана сегодня местами пройдет снег28.10.2017
Общество  09:07

Астана. 28 октября. Kazakhstan Today - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе республики ожидаются осадки, местами сильные. На севере, в центре и на востоке республики местами пройдет снег. Местами по республике ожидаются усиление ветра, туман, метель, гололед, на юго-западе гроза, передает Kazakhstan Today.

В Восточно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидается метель, туман, гололед, усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду. В Южно-Казахстанской, Кызылординской областях местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Атырауской, Жамбылской областях местами ожидается туман, ветер 15-20 метров в секунду, сообщили в "Казгидромете".

В Мангистауской области днем местами ожидается гроза, ветер 15-20 метров в секунду. В Северо-Казахстанской области ночью местами ожидается метель, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Западно-Казахстанской области местами гололед, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Акмолинской области ночью местами ожидается низовая метель, туман, ветер 15-20 метров в секунду.



В Карагандинской области местами ожидается низовая метель, ночью усиление ветра до 15-20 метров в секунду, утром туман. В Павлодарской области ночью ожидаются порывы ветра до 15-20 метров в секунду, местами с низовой метелью. В Костанайской области местами ожидается туман.
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