На железнодорожных вокзалах Казахстана вводится досмотр пассажиров и багажа

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На железнодорожных вокзалах Казахстана вводится досмотр пассажиров и багажа17.01.2017
Общество  18:39

Астана. 17 января. Kazakhstan Today - На 16 железнодорожных вокзалах Казахстана вводится досмотр пассажиров, ручной клади и багажа, сообщила пресс-служба АО "НК "Казакстан темир жолы".

"Процедура досмотра будет вводиться с 1 февраля текущего года в целях повышения уровня безопасности пассажиров, обеспечения антитеррористической защищенности", - проинформировали в компании, передает Kazakhstan Today.

По словам директора департамента вокзального хозяйства дирекции магистральной сети АО "НК "Казакстан темир жолы" Жубана Корпебаева, "данная процедура будет вводиться поэтапно: с 1 февраля - на железнодорожных вокзалах Алматы-1 и Алматы-2, а с 1 апреля - на вокзале Астаны, с 1 июня - на всех остальных 13 железнодорожных вокзалах. В этих целях приобретено 56 комплектов специального досмотрового оборудования".

Корпебаев также отметил, что "пассажирам рекомендуется прибывать на вокзалы заблаговременно, чтобы пройти досмотр и не опоздать на поезд".
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