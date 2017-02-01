Начальника УСБ ДВД Костанайской области уволили после конфликта в гостинице

Костанай. 1 февраля. Kazakhstan Today - Начальник Управления собственной безопасности (УСБ) ДВД Костанайской области Жарасхан Акбердиев отстранен от должности из-за конфликта в гостинице.
По словам директора департамента государственного языка и информации МВД РК Алмаса Садубаева, конфликт произошел 26 января. Подполковник полиции прибыл в одну из гостиниц Костаная для размещения своих друзей. Между ними и персоналом гостиницы возник конфликт, передает корреспондент Kazakhstan Today.
"Акбердиев не принял мер по предотвращению правонарушения и покинул место происшествия", - сообщил А. Садубаев.
По его словам, за несоблюдение требований Этического кодекса органов внутренних дел Жарасхан Акбердиев освобожден от занимаемой должности.
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