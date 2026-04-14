13.04.2026, 17:30
Недостроенное пятиэтажное здание сносят в Алматы по решению суда
Фото: акимат Алматы
Алматы. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Недостроенное пятиэтажное здание, расположенное на проспекте Сейфуллина, сносят в Алматы по решению суда, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
Снос объекта начат сегодня с участием судебных исполнителей", - говорится в сообщении.
По данным акимата, ранее в отношении собственника принимались административные меры с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений.
Позднее управлением инициирован иск на снос недостроенного здания в специализированный межрайонный экономический суд города Алматы. Решением СМЭС иск удовлетворен, городским судом решение первой инстанции оставлено без изменения", - добавили в пресс-службе.
Стоит отметить, что жители Алматы регулярно требовали от экс-акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обращали внимание на то, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале прошлого года против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
новости по теме
13.04.2026, 20:28
Зоозащитники запустили сайт против поправок об "эвтаназии" бездомных животных
Фото: Depositphotos
Астана. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Общественники и зоозащитники Сергей Снегирев и Темирлан Тоспаев создали сайт против поправок, допускающих эвтаназию бездомных животных, передает корреспондент агентства.
Активисты напомнили, что в настоящее время обсуждаются поправки в закон Республики Казахстан "Об ответственном обращении с животными", предусматривающие возможность эвтаназии бездомных животных, отловленных и помещенных в пункты временного содержания, по истечении установленного срока их содержания, в том числе на пятый день с момента отлова, при отсутствии владельца либо невостребованности животного.
Данные изменения вызывают серьезную обеспокоенность у общественности и зоозащитного сообщества, поскольку фактически допускают усыпление животных без гарантированного поиска владельцев, передачи в приюты или пристройства в семьи. В связи с этим общественниками и зоозащитниками создана онлайн-платформа, на которой каждый может выразить свою позицию против принятия указанных поправок. Если вы не согласны с подобными изменениями в законодательстве, просим не оставлять данный вопрос без внимания", - заявили зоозащитники.
По словам авторов, посетители сайта могут выразить свою позицию, оставив голос на официальной платформе, поделиться данной информацией с коллегами, друзьями и подписчиками, при желании рассказать о ситуации в своих пабликах, на сайтах и в социальных сетях в удобном формате.
Напомним, проблема бродячих животных в Казахстане уже много лет остается одной из самых болезненных социальных тем - именно потому, что она напрямую связана не только с безопасностью, но и с уровнем гуманности общества. В разных регионах годами повторяется одна и та же картина: голодные собаки возле жилых домов, волонтеры, которые буквально вытаскивают животных с улиц за свой счет, и регулярные новости о жестоком обращении, отравлениях и даже отстрелах прямо на улицах. Между тем государство ежегодно выделяет сотни миллионов тенге на отлов и содержание бездомных животных, что не дает никаких эффективных результатов.
К примеру, только в Алматы в 2026 году на отлов, временное содержание и стерилизацию безнадзорных и бродячих животных из местного бюджета выделено 834,3 млн тенге, пишет inform.kz.
По данным ветеринарной службы города, в прошлом году в рамках программы ОСВВ 1500 бездомных собак и 108 кошек были помещены во временные пункты содержания, стерилизованы и вакцинированы. После этого отловленные животные отправлены в места прежнего обитания.
Мажилис одобрил законопроект о внесении изменений и дополнений в закон "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает регулирование численности безнадзорных животных, включая возможность эвтаназии.
По словам одного из инициаторов законопроекта депутата мажилиса Едила Жанбыршина, государство планирует сэкономить миллиарды тенге за счет эвтаназии бродячих собак.
Мажилисмен сообщил, что содержание собаки в среднем обходится в 5,5 тысячи тенге. Отлов и выпуск собаки с учетом стерилизации и содержания в течение 10 дней стоит 74 тысячи тенге, эвтаназия - около 11 тысяч тенге, а чипирование одной собаки или кошки - минимум 1500 тенге, сообщает zakon.kz
По данным депутата, согласно имеющейся статистике, в стране около 270 тысяч бродячих собак. Если выпускать их, предполагая, что половина - самки, это обойдется примерно в 9-10 млрд тенге. Если половина - самцы, тогда затраты составят около 4 млрд тенге. В целом общие затраты на выпуск составят примерно 14-15 млрд тенге. Если применять отлов с эвтаназией, затраты будут примерно в семь раз меньше, подчеркнул Жанбыршин.
При выпуске животных бюджет тратит больше средств, чем при их отлове, подытожил мажилисмен.
Между тем нововведения вызвали волну возмущения среди активистов и зоозащитников. Вчера в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today пришло письмо от активистов, в котором казахстанцы выразили свое мнение о законопроекте и предложили системную реформу вместо точечных мер. По словам активистов, ключевая ошибка в борьбе с безнадзорными животными - попытка решить сложную системную проблему одной мерой, будь то стерилизация или эвтаназия. На практике ни один из этих подходов в чистом виде не дает устойчивого результата, считают они.
По мнению некоторых казахстанцев, предлагаемые нововведения носят чрезмерно жесткий характер и представляют собой "кампанию, эффективность которой вызывает вопросы, в том числе в контексте расходования бюджетных средств".
Тем временем простые казахстанцы также активно обсуждают законопроект в Сети. Под постами СМИ с новостью об одобрении нововведения сотни простых граждан оставили свои комментарии. В частности, некоторые высказались категорически против умерщвления животных на деньги налогоплательщиков.
Общественный деятель и основатель "Клуба добряков" Гульмира Абдрашева в эксклюзивном интервью журналисту Kazakhstan Today раскритиковала законопроект, назвав "эвтаназию" бездомных животных неэффективной мерой. По ее мнению, проблема требует системного подхода - через стерилизацию, учет и ответственность владельцев, а не массовое уничтожение животных.
13.04.2026, 15:30
Карагандинец напал на мальчика на детской площадке
Фото: depositphotos.com
Караганда. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде местный житель напал на мальчика на детской площадке на улице Трудовой, передает корреспондент агентства.
Видео инцидента появилось в Сети. Сообщается, что между детьми возник конфликт. Один из детей позвонил родителям.
На место приехали взрослые, и вместо того чтобы спокойно разобраться, мужчина применил силу к чужому ребенку: сначала душил его, затем начал трясти. Ребенок упал на землю и начал задыхаться", - пишет инстаграм-паблик real.life3390.
В пресс-службе департамента полиции прокомментировали ситуацию.
По данному факту обращений в полицию не поступало. Вместе с тем сотрудниками полиции оперативно установлены личности всех участников инцидента. Они доставлены в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего. В настоящее время проводится всесторонняя проверка, направленная на установление причин и условий, способствовавших возникновению конфликта. По итогам разбирательства действиям каждого из участников будет дана правовая оценка в соответствии с действующим законодательством", - добавили в ДП.
Ранее в Каскелене работник общественной бани избил 13-летнего мальчика.
13.04.2026, 14:51
Бросавших во львов камни посетителей биологического центра задержали в Семее
Они привлечены к ответственности в установленном законодательством порядке
Семей. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте полиции области Абай сообщили о привлечении к ответственности правонарушителей по факту инцидента, произошедшего на территории биологического центра.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены лица, причастные к данному факту. Ими оказались мужчины 36 и 29 лет. Они были доставлены в отдел полиции и привлечены к ответственности в установленном законодательством порядке", - сказано в сообщении.
Подобные противоправные действия недопустимы и будут пресекаться в рамках закона, предупредили в полиции.
Напомним, в Семее в биологическом центре для детей несколько взрослых посетителей и их дети демонстративно бросали камни в клетку, где находились львы. Издевательство над дикими животными вызвало волну возмущения в Сети.
В прошлом году аналогичный случай произошел в Алматы. Там посетитель зоопарка швырял камни в носорога.
Отметим, что широкий резонанс получили одобренные на днях мажилисом поправки в закон "Об ответственном обращении с животными", которые предусматривают регулирование численности безнадзорных животных, включая возможность их умерщвления.
По словам одного из инициаторов законопроекта депутата мажилиса Едила Жанбыршина, государство планирует сэкономить миллиарды тенге за счет эвтаназии бродячих собак.
Законопроект вызвал волну возмущения среди активистов, зоозащитников и простых казахстанцев. Некоторые их них даже предложили демонтировать недавно установленный памятник спасению собаки в Алматы, назвав его установку "отвратительным лицемерием".
По мнению зоозащитников, принятые поправки делают государство карателем.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
13.04.2026, 12:15
Ряд руководителей полиции Атырауской области отстранен от должностей после проверки
Фото: Polisia.kz
Атырау. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Руководители ряда управлений департамента полиции Атырауской области лишились должностей из-за грубых нарушений, сообщили в департаменте полиции области.
В ведомстве отметили, что МВД на постоянной основе проводятся плановые служебные проверки деятельности территориальных подразделений.
В связи с выявленными грубыми нарушениями служебно-воинской дисциплины, отсутствием должного контроля и организации работы приказом министра внутренних дел отстранены от занимаемых должностей начальник управления полиции города Атырау, а также руководители управления собственной безопасности и управления по противодействию наркоправонарушениям департамента полиции Атырауской области", - сказано в сообщении.
В полиции напомнили слова главы МВД, что министерством ведется и будет вестись принципиальная работа по обеспечению законности и служебной дисциплины, в том числе в собственных рядах. Данная работа носит системный и последовательный характер.
Напомним, что в Алматы ряд руководителей полиции были уволены после резонансного ДТП с гибелью трех человек. Ранее после жесткой критики главы МВД увольнения произошли в ДП Шымкента.
12.04.2026, 12:31
Президент поздравил православных казахстанцев с праздником Светлой Пасхи
Астана. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил православных казахстанцев с праздником Светлой Пасхи, сообщает Акорда.
Дорогие православные граждане Казахстана! Поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением - Пасхой. Этот знаменательный день занимает особое место в христианском календаре, символизируя любовь, надежду, духовное обновление. Праздник Пасхи и предваряющий его пост укореняют в сознании верующих идеалы сострадания, милосердия, добрососедства, взаимопомощи", - написал глава государства.
Он отметил, что передаваемые из поколения в поколение пасхальные обычаи способствуют сохранению семейных устоев, укреплению нравственности, учат уважению к старшим, заботе о ближних.
Пусть этот замечательный праздник принесет радость и благополучие в каждый дом! Желаю всем соотечественникам крепкого здоровья, счастья и успехов в благих начинаниях!" - добавил президент.
11.04.2026, 18:22
В столичном аэропорту частично закроют взлетно-посадочную полосу
Пассажирский терминал и все зоны обслуживания будут функционировать в штатном режиме
Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В международном аэропорту Нурсултана Назарбаева частично закроют взлетно-посадочную полосу из-за плановых ремонтных работ, сообщает пресс-служба авиакомпании FlyArystan.
В период с 15 апреля по 31 мая 2026 года в международном аэропорту Нурсултана Назарбаева взлетно-посадочная полоса будет закрыта ежедневно с 10.00 до 18.00 часов в связи с проведением плановых ремонтных работ. Обращаем внимание, что пассажирский терминал и все зоны обслуживания будут функционировать в штатном режиме, без ограничений", - говорится в сообщении.
Для комфортного прохождения всех предполетных процедур и во избежание возможного скопления в зонах регистрации и досмотра в авиакомпании просят прибывать в аэропорт заранее:
• не менее чем за 2 часа до вылета по внутренним рейсам;
• не менее чем за 3 часа до вылета по международным рейсам.
Ранее сообщалось, что пропускная способность аэропортов Астаны и Алматы существенно увеличится.
11.04.2026, 16:20
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня
Фото: REUTERS
Иерусалим. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в храме Гроба Господня, передает корреспондент агентства.
Схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2026 году Пасху встретят 12 апреля. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.
По традиции Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны.
11.04.2026, 12:15
Личные данные студентов КазНУ вновь утекли в Сеть: прокуратура начала проверку
Фото: Depositphotos
Алматы. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура города Алматы начала проверка по факту распространения персональных и медицинских данных студентов КазНУ имени аль-Фараби, сообщает телеканал КТК.
В ходе проверочных мероприятий будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за обеспечение сохранности данных на предмет соблюдения ими закона РК", - заявили в прокуратуре мегаполиса.
В ректорате КазНУ имени аль-Фараби также прокомментировали ситуацию.
У нас служба ситуационного управления постоянно и круглосуточно мониторит все, что происходит, включая вызовы скорой помощи. Может быть, какие-то правонарушения среди студентов. И все это мы получаем в виде мониторинговой информации. Это закрытая информация - только для узкого круга людей, с тем чтобы мы могли оперативно и адекватно отреагировать на ту или иную ситуацию", - подчеркнул первый проректор КазНУ имени аль-Фараби Еркин Дуйсенов.
В администрации отметили, что доступ к данным студентов есть не только у сотрудников службы ситуационного управления, но и у врачей, которые оказывают медпомощь учащимся.
Напомним, КазНУ не впервые сталкиваются с утечкой информации. Два года назад в соцсети попали врачебные тайны студенток вуза. Как пояснил глава Миннауки, был некий список студентов, не прошедших флюорографию, в котором не убрали поле с личными данными студенток.
Сотрудник медицинского центра направил список студентов, которые не прошли флюорографию. При этом не убрал поля, содержащие дополнительную медицинскую информацию. По сути дела, он должен был просто дать список студентов, где там по метке вот эти не прошли флюорографию. Сотрудник деканата тоже не увидел и не посчитал важным. И вот как есть полученный файл, взял и сделал рассылку по всему деканату", - рассказал Саясат Нурбек.
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) РК попросило студенток, данные которых оказались в списках, обратиться в министерство с соответствующим заявлением, приложив материалы по нарушению, для привлечения к административной ответственности виновных. По указанию прокуратуры Алматы начато досудебное расследование.
Депутат сената Ольга Булавкина заявила, что утечка "списка девственниц" университета КазНУ в Алматы - это вопиющий случай. И все, включая ректора, должны нести ответственность.
Нужно завести уголовное дело по этому факту, разобраться, кто это сделал, и, соответственно, если будет доказана вина самого государственного учебного заведения, то, естественно, должны быть приняты меры со стороны Министерства науки и высшего образования по руководящему составу данного университета. Это честь наших девочек. Такого вообще ни в коем случае допускать нельзя", - отметила сенатор.
По словам Булавкиной, меры должны быть приняты не только по отношению к медсестре.
Меры в любом случае будут приняты. Но не по отношению к медсестре, как к самой крайней, как у нас обычно это бывает. Должна быть этика в первую очередь. У каждого госслужащего есть этика поведения, определенные регламенты и нормативы. У каждого руководителя, несмотря на то частное это предприятие или государственное, тоже должна быть своя этика", - заявила депутат.
Говоря о ректоре университета Жансеите Туймебаеве, сенатор считает, что ему лучше сложить полномочия.
Чисто по-человечески, да, лучше ему уйти", - сказала она.
Позже на брифинге в правительстве министр высшего образования и науки Казахстана Саясат Нурбек рассказал, что что часть сотрудников была уволена, а некоторые были привлечены к административной ответственности.
