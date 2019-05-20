Неустойчивая погода и осадки ожидаются сегодня на большей территории Казахстана

Астана. 19 декабря. Kazakhstan Today - Сегодня на территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, на большей части пройдут осадки, лишь на западе, северо-западе ожидается погода без осадков. Местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра, передает Kazakhstan Today.





В Кызылординской области местами ожидаются туман, гололед, на дорогах гололедица, утром и днем местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Акмолинской, Туркестанской, Жамбылской областях местами туман, гололед, метель, ветер 15-20 метров в секунду, сообщили в "Казгидромете".





В Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами туман, метель, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Восточно-Казахстанской области местами низовая метель, на дорогах гололедица, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.





В Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской областях местами туман, в Алматинской области местами ожидается гололед, в Карагандинской области днем местами ветер усилится до 18 метров в секунду.





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