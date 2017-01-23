Неустойчивая погода сохранится сегодня на территории Казахстана

Астана. 23 января. Kazakhstan Today - На территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами ожидается снег, метель, туман, гололед, усиление ветра, сообщает "Казгидромет".

В Акмолинской, Павлодарской областях ожидается усиление ветра до 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду, метель, местами сильная. В Алматинской области усиление ветра днем до 15-20 метров в секунду, в районе Жаланшаколя 20-25 метров в секунду, ночью местами туман. В Жамбылской области местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра до 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду. В Южно-Казахстанской области местами туман, гололед, усиление ветра до 15-20, утром и днем порывы 25 метров в секунду, передает Kazakhstan Today.

В Атырауской области местами метель, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Восточно-Казахстанской, Костанайской областях местами метель, усиление ветра до 15-25 метров в секунду. В Кызылординской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Мангыстауской области местами метель, туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Карагандинской области усиление ветра до 15-20, местами порывы 25 метров в секунду, местами метель, туман, гололед.

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