Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
24 декабря 2018
  • 21
  • :
  • 59
Новости регионов
Облачно
днем 4º    ночью 2º
17:00
.
Aнонс

Новый маршрут общественного транспорта запустили в Алматы24.12.2018
Общество  14:49

Алматы. 24 декабря. Kazakhstan Today - В Алматы организован новый маршрут общественного транспорта, передает Kazakhstan Today.

По многочисленным обращениям населения, проживающего в микрорайоне Нурлытау, с завтрашнего дня запускается новый маршрут №116. Маршрут будет проходить по проспектам Розыбакиева, Райымбека, улице Жарокова, проспекту Аль-Фараби, улицам Витебская, Утегенова, Сапарлы Жол и завершать свой рейс в микрорайоне Нурлытау.


Подвижной состав нового маршрута составят автобусы марки "Газель", предназначенные для горной местности микрорайона, сообщили в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматы.
Просмотров: 5522
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   общество
24.12.2018   17:09
В Карагандинской области ожидается 42 градуса мороза
24.12.2018   16:32
Дополнительные поезда назначены в предновогодние дни из Алматы в Костанай и обратно
24.12.2018   15:39
До 40 градусов мороза ожидается в Акмолинской области, до 35 - в Астане
24.12.2018   15:34
УГАСК Алматы назначил проверку незаконного строительства АЗС, ситуация на контроле акимата (ВИДЕО)
24.12.2018   15:22
Скидку до 55% на билеты на скоростные поезда формирования АО "Пассажирские перевозки" объявили с 11 января по 28 февраля 2019 года
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today