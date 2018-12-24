Алматы. 24 декабря. Kazakhstan Today - В Алматы организован новый маршрут общественного транспорта, передает Kazakhstan Today.
По многочисленным обращениям населения, проживающего в микрорайоне Нурлытау, с завтрашнего дня запускается новый маршрут №116. Маршрут будет проходить по проспектам Розыбакиева, Райымбека, улице Жарокова, проспекту Аль-Фараби, улицам Витебская, Утегенова, Сапарлы Жол и завершать свой рейс в микрорайоне Нурлытау.
Подвижной состав нового маршрута составят автобусы марки "Газель", предназначенные для горной местности микрорайона, сообщили в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматы.
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