Новый музей Алматы представляет весь спектр историко-культурного наследия региона

Алматы. 22 декабря. Kazakhstan Today - В Алматы открылся музей, представляющий весь спектр историко-культурного наследия региона, сообщила пресс-служба акима города.

Как отметили в пресс-службе, новый музей расположился в центре мегаполиса в здании, построенном в 1892 году по проекту французского архитектора Поля Гурдэ. В церемонии открытия приняли участие руководство города, представители научной и творческой интеллигенции, почетные жители города, молодежь и другие, передает Kazakhstan Today.

"Это знаковое событие для всех нас. Как отметил глава государства, Алматы - это золотая колыбель Независимости, культурный, научный и туристический центр страны. Новый музей играет важную воспитательную роль подрастающего поколения. Молодежи будет интересно получать исчерпывающую информацию по различным направлениям посредством современного мультимедийного оборудования, которым оснащен Музей Алматы. Думаю, он станет еще одним излюбленным местом алматинцев и гостей города", - сказал аким Алматы Бауыржан Байбек.

В пресс-службе пояснили, что новый музей Алматы - крупный научный, культурный центр, представляющий весь спектр историко-культурного наследия региона Жетысу. Музейные коллекции насчитывают около 40 тыс. экспонатов, среди которых произведения изобразительного искусства, уникальные собрания казахской этнографии, коллекции предметов быта различных эпох и культур, нумизматики и другого. Экспозиция музея, состоящая из 11 залов, насыщена широким спектром технологий, демонстрирующих богатый информационно-иллюстративный материал по всем разделам истории города.

В частности, основной темой в первых двух экспозициях является процесс урбанизации Алматы от небольших поселений, возникших три тысячи лет назад, до средневекового города на Великом шелковом пути c центром административной власти, ремесла и торговли, культуры и идеологии, рассказали в акимате.

Залы "У истоков казахской государственности" и "Этнография Жетысу" раскрывают историю региона в период образования и становления Казахского ханства, военного искусства казахов, казахской этнографии. В разделе материальной культуры казахского народа экспонируются уникальные образцы ювелирного искусства, предметы быта.

Экспозиция, посвященная развитию города на рубеже XIX-XX веков, представлена в зале "Верненский период истории Алматы". Редкие образцы мебельного искусства мастеров-краснодеревщиков и удивительные предметы обихода XIX века передают неповторимую атмосферу эпохи.

В свою очередь, зал "Алматы в XX веке" рассказывает о наиболее важных вехах в истории столицы Казахской ССР.

Инсталляции и проекционные экраны "Турксиб", "Политические репрессии", "Алматы в годы Великой Отечественной войны" рассказывают о суровых, трагических страницах истории нашей страны. Послевоенный период представлен образцами продукции пищевой и легкой промышленности, личными комплектами и предметами быта, позволяющими ощутить "вкус" той эпохи и погрузиться в 50-60-годы прошлого столетия.

Развитие профессионального искусства, неразрывно связанное с именами целой плеяды талантливых исполнителей и композиторов - К. Байсейтовой, Р. Баглановой, Б. Тулегеновой, а также уникальная коллекция телерадиоаппаратуры, музыкальные инструменты представлены в зале "Развитие профессионального искусства".

Зал "Елбасы и Алматы" предоставляет уникальную возможность познакомиться с историей золотой колыбели независимости - городом Алматы. Увлекательная подача исторического материала создаст яркое впечатление и расширит знания о современном казахстанском мегаполисе, являющимся финансовым, экономическим, культурным, туристическим центром страны, отметили в пресс-службе.

Музей Алматы расположен по улице Кабанбай батыра, 132.

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