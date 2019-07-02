Общественники планируют установить в Нур-Султане памятник погибшим при пожаре пяти сёстрам

Нур-Султан. 1 июля. Kazakhstan Today - Президент общественного фонда "Республика - регион - развитие" Галым Байтук сообщил о подготовке памятника, посвященного пяти сестрам, которые погибли в феврале этого года при пожаре во временном строении в столице, передает Kazakhstan Today.

"Трагедия погибших зимой в Астане при пожаре пяти маленьких девочек оставила в сердцах людей разный след. Для родных это непоправимое горе сродни душевной смерти, для соседей страшная память на долгие годы. Для всех прочих обывателей это ещё одна жуткая новость, которая, в принципе, как и все трагедии, не касающиеся нас лично, растворяется и забывается в круговерти жизни... Для чиновников это выговоры, наказания, новые задания, как и, впрочем, новые тендеры. Но вкупе трагедия стала катализатором социальных реформ и нового витка гражданской активности. Многодетные матери объединились для решения жилищных проблем, общественники активно стали выступать за увеличение социальной поддержки и, главное, власть стала меняться", - написал Галым Байтук на , - написал Галым Байтук на своей странице в Фейсбуке

Он отметил, что таким знаковым трагедиям, которые стали катализатором изменений как в государстве, так и в менталитете людей, ставят памятники и мемориалы.

Основная тема таких памятников - позыв "чтобы помнили!". И вот пришла идея поставить мемориал и погибшим девочкам, который уже творчески реализует Olzhas Muhamedi. В планах реализовать проект к годовщине трагедии в феврале будущего года. После утверждения предварительного эскиза проекта, посчитаем бюджет. Чтобы собрать пожертвования на реализацию проекта, наверное, создадим отдельную закрытую группу на ФБ, все желающие активно участвовать в поддержке проекта будут приняты в эту группу. Почему закрытую? Просто по опыту знаю, что в таких делах появляются много "транзитных пассажиров", от которых никакой помощи, а только много лишних слов", - сообщил общественный деятель.





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