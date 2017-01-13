Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
13 января 2017
  • 10
  • :
  • 03
Все области
-5º Небольшой снег
днем -2º    ночью -6º
17:00
.
Aнонс

Одностороннее движение введут на проспектах Абылайхана и Кудайбердиева в Астане12.01.2017
Общество  14:51

Астана. 12 января. Kazakhstan Today - Со второго квартала текущего года проспекты Абылайхана и Кудайбердиева в Астане станут односторонними для движения транспорта. Об этом стало известно на презентации программы развития транспортного комплекса Астаны на 2017 год, передает корреспондент агентства.

В общей сложности одностороннее движение введут на 5,3 километра дорог. Это поможет разгрузить дороги и увеличить скорость транспортного потока..
Просмотров: 5212
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   общество
12.01.2017   21:33
Горы трупов собак после массового убийства животных шокировали жителей Атырау
12.01.2017   20:22
Казахстанский режиссёр уличила авторов программы Урганта и Познера в краже своего видео
12.01.2017   19:57
Фото: www.fguzsamo.ru
Предпринимателя Семея 111 раз штрафовали за ввоз несертифицированных детских игрушек
12.01.2017   19:08
Гражданин Китая пытался контрабандой ввезти в Казахстан более 3 центнеров автозапчастей
12.01.2017   18:28
Погоня за лайками приводит к подавленности и унынию - исследование
Читаемое
Видео
Фоторепортажи
﻿
Наши партнёры
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today
Яндекс.Метрика