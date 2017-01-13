Астана. 12 января. Kazakhstan Today - Со второго квартала текущего года проспекты Абылайхана и Кудайбердиева в Астане станут односторонними для движения транспорта. Об этом стало известно на презентации программы развития транспортного комплекса Астаны на 2017 год, передает корреспондент агентства.

В общей сложности одностороннее движение введут на 5,3 километра дорог. Это поможет разгрузить дороги и увеличить скорость транспортного потока..

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