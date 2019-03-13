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Около 300 пассажиров не смогли вовремя вылететь из Таиланда в Астану

12.03.2019, 09:54 9397
Около 300 пассажиров не смогли вовремя вылететь из Таиланда в Астану
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Астана. 12 марта. Kazakhstan Today - Вылет рейса Утапао - Астана задерживается по технической причине, передает Kazakhstan Today.
 

Рейс VSV465 на воздушном судне Б767 (регистрационный номер UP-6703) по направлению Утапао - Астана авиакомпании "СКАТ" был запланирован к вылету 11 марта текущего года в 17.00 по времени Астаны. В настоящий момент данный рейс задержан по технической причине. Пассажирам данного рейса в количестве 283 человек туроператорами были предложены питание и проживание в гостинице", - сообщила пресс-служба Комитета гражданской авиации МИИР РК.

 
В ведомстве отметили, что 12 марта в 4.00 по времени Астаны рейсом VSV469 авиакомпании "СКАТ" по направлению Алматы - Пхукет будут направлены специалисты для устранения неисправности воздушного судна.
 

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