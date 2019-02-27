Организация Transparency Kazakhstan предложила открыто публиковать списки коррупционеров

Астана. 26 февраля. Kazakhstan Today - Организация Transparency Kazakhstan предложила открыто публиковать имена коррупционеров, передает Kazakhstan Today.

В декабре 2018 года эксперты Transparency Kazakhstan направили в Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции предложения о создании публичного реестра лиц, осужденных за коррупцию. Однако в ответе Агентства предложение общественников было подвергнуто сомнению. Отказ в создании публичного реестра мотивируется завершением цели наказания при вынесении обвинительного приговора суда и пожизненного запрета на занятие государственной деятельности, а также рисками психологического давления на родственников осужденных лиц", - говорится в сообщении организации.

Между тем Transparency Kazakhstan рассказала о положительной практике функционирования публичных реестров коррупционеров за рубежом.

К примеру, в Германии действует реестр неблагонадежных лиц, уличенных в коррупционных и мошеннических действиях, сверка с которыми обеспечивает защиту муниципальных и государственных организаций от недобросовестных поставщиков и потенциальных сотрудников.

В Российской Федерации публичный реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, закреплен федеральным законом и обязывает направлять сведения для включения в реестр в течение десяти дней с момента принятия решения об увольнении коррупционера. Информация в реестре содержится на протяжении пяти лет и включает полное имя коррупционера, название органа, в котором он работал, причину и дату увольнения, нарушенную им норму закона.

Реестр опубликован на портале госслужбы и управленческих кадров и по состоянию на 13 февраля 2019 года содержит 939 фамилий депутатов, чиновников, работников прокуратуры и Следственного комитета, органов внутренних дел, таможни, военнослужащих, сотрудников Банка России, госкорпораций, пенсионного фонда, фонда социального страхования, фонда обязательного медицинского страхования и других организаций.

Общественники подчеркивают, что дополнительным плюсом является размещение такой информации на портале госслужбы, где публикуются законы и требования на госслужбу, вакансии и объявления, что позволяет кадровым службам проверить данные соискателей, не обращаясь с запросами в различные инстанции.

В Кыргызстане Единая база данных в отношении осужденных лиц за совершение должностных преступлений, в том числе связанные с коррупцией или хищением государственной и/или муниципальной собственности, опубликована на сайте Генеральной прокуратуры. В реестр включены 745 бывших сотрудников правоохранительных органов, гражданских служащих, директоров школ и сотрудников сельских управ, бухгалтеров и других лиц, осужденных с 2015 года. В перечне указаны также те лица, чьи дела были окончены нереабилитирующим основаниям. Актуальное функционирование базы данных отнесено к вопросам национальной безопасности и направлено на контроль дальнейшего карьерного пути осужденных коррупционеров. В реестре указываются полное имя осужденного, должность на момент совершения преступления, наименование суда, дата и результат вступившего в законную силу судебного акта, статья УК КР, вид назначенного наказания.

В Украине Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, позволяет сделать запрос по физическим и юридическим лицам.

Реестр опубликован на сайте Национального антикоррупционного бюро Украины. Для получения развернутой справки необходима авторизация по ключу ЭЦП, но общую информацию можно получить, сделав запрос по заданным параметрам.

К примеру, в усеченной версии по физлицам отображается следующая информация: полное имя, место работы, должность на время совершения правонарушения, состав коррупционного правонарушения и другие данные.

В целом мониторинг СМИ показал, что с начала деятельности реестров в России, Кыргызстане и Украине не установлено фактов преследования родственников этих лиц. В Германии предварительная проверка контрагентов и сотрудников по реестрам коррупционеров является многолетней практикой, положительно себя зарекомендовавшей, указывают общественники, отметив, что к ним часто поступают предложения от казахстанцев о создании аналогичного реестра в Казахстане.

Мы часто получаем такие предложения, когда помогаем лицам, столкнувшимся с коррупцией, подготовить заявления или при опросах, какие меры были эффективными", - рассказала исполнительный директор Transparency Kazakhstan Ольга Шиян.

По мнению лиц, пострадавших от коррупции, данный реестр позволит наглядно оценить реальные результаты по искоренению коррупции и недопущению повторного трудоустройства осужденных за коррупцию на государственную службу. Он создаст в обществе атмосферу нетерпимости к коррупции, когда осуждение станет публичным и постыдным деянием.

Кроме этого, функционирование публичного реестра позволит решить проблему нарушений при отборе на государственную службу и снизить риски повторных коррупционных преступлений, связанных с сокрытием коррупционного прошлого.

В Transparency Kazakhstan подчеркивают, что аналоги такого реестра действуют в Казахстане - это список осужденных за терроризм и экстремизм, ведущийся Комитетом по финансовому мониторингу и списки лиц, у которых отозвано согласие на занятие руководящей должности в финансовом секторе, ведущиеся Национальным банком. Критики того, что эти списки ведутся или что отбывшим наказание за терроризм запрещено иметь банковские депозиты и карточки, хотя они уже понесли наказание, со стороны общества нет.

Реестр коррупционеров может быть простым списком без фотографий, но главное, чтобы он был и символизировал публичность и открытость в борьбе с коррупцией", - резюмировали в организации.

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