Астана. 29 декабря. Kazakhstan Today - Осадки, метель и гололед ожидаются на большей части Казахстана в пятницу, передает Kazakhstan Today.

"По-прежнему с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики сохраняются осадки, лишь на западе, юге и юго-востоке республики ожидается погода без осадков. Местами по территории Казахстана ожидается метель, гололед, туман, усиление ветра", - сообщает "Казгидромет".

По прогнозу сегодня в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается метель, туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Костанайской области местами усилится ветер до 15-20 метров в секунду. В Жамбылской области местами ожидается туман, днем местами усилится ветер до 15-20 метров в секунду.

Кроме того, в Кызылординской области местами ожидается туман, гололед. В Алматинской, Южно-Казахстанской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской областях местами ожидается туман.

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