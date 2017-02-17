Астана. 17 февраля. Kazakhstan Today - Осадки, метель и гололед ожидаются в пятницу на большей части Казахстана, сообщает "Казгидромет".
"На большей части республики с прохождением атмосферных фронтов ожидается снег, в южных областях осадки, местами сильные. Местами сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра", - информирует "Казгидромет", передает Kazakhstan Today.
По прогнозу сегодня в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, с метелью. В Мангыстауской, Костанайской областях местами ожидается туман, низовая метель, усиление ветра 15-20 метров в секунду. В Жамбылской, Южно-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидается туман, гололед, усиление ветра 15-25 метров в секунду, в Карагандинской областью с метелью. В Кызылординской области - местами туман, гололед. В Алматинской области местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду. В Северо-Казахстанской области - местами туман.
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