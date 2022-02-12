Осадки ожидаются в большинстве регионов Казахстана

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НУР-СУЛТАН. 11 ФЕВРАЛЯ - Осадки в большинстве регионов Казахстана прогнозируют синоптики 11 февраля, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ложбина циклона будет оказывать влияние на большую часть территории Казахстана. В связи со связанными с ним атмосферными фронтальными разделами ожидаются осадки (дождь, снег). На севере, востоке, в центре снег, погода без осадклв будет лишь на юго-востоке республики. Местами ожидаются туман, усиление ветра; на юге и западе страны гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской области на западе области ожидаются низовая метель, ночью и утром на юге, востоке области туман, днем на юго-западе области усиление ветра, порывы до 15-20 метров в секунду.

В Актюбинской области на севере и в центре низовая метель; на востоке туман, гололед, усиление ветра; на севере и в центре порывы 15-20 метров в секунду.

В Костанайской области на севере и западе низовая метель; на юге, востоке туман, усиление ветра; на севере и западе до 15-20 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области ожидается днем на юго-западе и западе метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Карагандинской области днем на западе низовая метель; на севере, востоке и в центре туман, усиление ветра; днем на западе и в центре области порывы 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской области на севере и в центре области туман, днем гололед, усиление ветра утром и днем на севере и в центре области до 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской области на севере и в горных районах туман, усиление ветра днем на северо-востоке и в горных районах до 15-20 метров в секунду.

В Туркестанской области на юге, в горных и предгорных районах туман, усиление ветра днем на севере области до 15-20 метров в секунду.

В Атырауской области на севере, востоке и в центре области туман, гололед, усиление ветра, на севере и востоке области до 15-20 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской области на северо-западе и западе гололед, на севере области - туман.

На севере Восточно-Казахстанской, ночью и утром на юге Павлодарской, Алматинской областей ожидается туман.

Ночью на севере и юго-востоке Мангистауской области ожидается гололед.