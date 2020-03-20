Отдыхающих в санаториях распустят по домам

Алматы. 19 марта. Kazakhstan Today - Главный санитарный врач Алматы предписал распустить отдыхающих в санаториях по месту жительства, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе акима Алматы, по решению регионального штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции по городу Алматы постановлением исполняющего обязанности главного государственного санитарного врача Алматы от 17 марта даны предписания руководству санаторно-курортных и оздоровительных организаций.

В сообщении говорится, что в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции среди жителей Алматы и в рамках указа президента РК "О введении чрезвычайного положения" руководству санаторно-курортных и оздоровительных организаций следует распустить всех отдыхающих по месту постоянного жительства", - отметили в акимате.

В целом для недопущения распространения коронавирусной инфекции необходимо соблюдать меры личной профилактики:

- чаще мыть руки и использовать антисептик. Мыть руки необходимо каждые полчаса в течение 20 секунд с использованием мыла. Если поблизости нет ни раковины, ни мыла, то убить микробы поможет обычный антисептик;

- проветривать помещение как можно чаще;

- ограничить выход в общественные места;

- избегать рукопожатий и другого близкого контакта;

- укреплять иммунитет;

- в случае появления симптомов простудных заболеваний, при подозрении на ОРВИ и грипп, жалоб на общую слабость, сухой кашель, необходимо сразу вызвать врача из поликлиники или скорую помощь.





Напомним, на сегодняшний день в стране подтверждены 37 случаев регистрации коронавируса.





Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае.





11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией . Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли.





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