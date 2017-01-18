Караганда. 18 января. Kazakhstan Today - Апелляционная коллегия по гражданским делам Карагандинского областного суда рассмотрела дело о возмещении ущерба, причиненного бывшим премьер-министром Сериком Ахметовым и другими осужденными, и отменила решение районного суда о возмещении ущерба, сообщили в областном суде.

Решение суда №2 имени Казыбек би Караганды от 17 октября 2016 года отменено. Суд направил дело на новое рассмотрение, передает Kazakhstan Today.

Как сообщалось ранее, в ноябре прошлого года Ахметов подал апелляционную жалобу на решение суда о возмещении ущерба по иску акима Караганды Нурлана Аубакирова. Судья Казыбекбийского суда №2 Динара Тегжанова удовлетворила иск частично, снизив сумму до 150 млн тенге. С Ахметова, Абдишева, Адамбекова и Жакенова суд постановил взыскать в бюджет 41 млн 82 тыс. 708 тенге. Также с Ахметова, Абдишева, Жакенова - 85 млн 131 тыс. 104 тенге. Еще 22 млн 603 тыс. 464 тенге - с Ахметова, Абдишева, Смагулова, Жакенова.

Напомним, Ахметов в декабре 2015 года был приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима. Его осудили по статье 176 УК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества), статье 310 УК (Незаконное участие в предпринимательской деятельности) и статье 307 УК (Злоупотребление должностными полномочиями). Коллегия по уголовным делам Карагандинского облсуда 14 марта 2016 года смягчила наказание, сократив 10-летний срок до восьми лет колонии.

Просмотров: 4678