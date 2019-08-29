Ответсекретарь Министерства образования РК ответил на обвинения

Нур-Султан. 28 августа. Kazakhstan Today - Ответственный секретарь Министерства образования и науки РК Арын Орсариев на своей странице в Facebook ответил на обвинения в коррупции, передает Kazakhstan Today.

Ранее директор департамента Министерства образования и науки Республики Казахстан Анар Каирбекова распространила в СМИ и социальных сетях информацию о том, что высокопоставленные представители МОН оказывают на нее давление.

"В своих обвинениях А. Каирбекова указывает две причины обращения. Первая - "травля" за противодействие коррупционным схемам. В частности, раскрывается три мероприятия. Во-первых, по миграции серверного оборудования. Здесь хотелось бы пояснить следующее. В декабре 2018 года была проведена государственная закупка по миграции и системно-техническому обслуживанию серверного оборудования. Данные работы были проведены: имеется аттестат по информационной безопасности, выданный РГП "ГТС", а также имеется все оборудование, которое размещено в РГП "НЦТ" по адресу: город Нур-Султан, проспект Женис, 60. Процедуру государственной закупки проверил департамент внутреннего аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан за №05-03/5369 от 12 декабря 2018 года", - написал он.

Кроме того, он рассказал об организации и проведении "Образовательной летней стартап-школы для студентов". "Летом 2018 года директор департамента А. Каирбекова инициировала проведение конкурса и сама была ответственной за принятие услуги. По возможным нарушениям в рамках стартап-лагеря Агентством по противодействию коррупции ведется расследование. О его результатах будет сообщено дополнительно. В-третьих, по строительству общежитий в 2014 году. Со стороны А. Каирбековой пять лет назад жалоба действительно была, но проверка Агентства по противодействию коррупции показала, что нарушений не выявлено", - проинформировал Арын Орсариев.

Он сообщил, что в апреле Каирбекова была привлечена к дисциплинарной ответственности за неэтичное поведение. На данное решение она подала в суд. Суд посчитал все действия АГС РК и МОН РК обоснованными.

Дисциплинарное дело за нерациональное использование выхода в Интернет. Проверка управления информационной безопасности выявила 10 сотрудников, посещавших в рабочее время сайты, не имеющие отношения к работе. На 29 августа назначено дисциплинарное заседание. С 2014 года по жалобам на действия А. Каирбековой проведено не менее 16 разбирательств. Если речь идет о других проступках, жалобах коллег на ее неэтичное поведение, претензиях к ней представителей подведомственных организаций МОН РК, то по каждому вопросу следует раскрывать ситуацию отдельно", - отметил ответственный секретарь ведомства.

По его информации, государственные служащие, которых в данном обращении обвиняют в коррупции, обратятся в соответствующие органы для защиты чести и достоинства.

Как сообщили в МОН РК, данное разногласие не является новым и продолжается последние 4-5 месяцев. "С мая 2019 года ведется проверка уполномоченными органами. На текущий момент со стороны министерства органам представлены все необходимые документы и оказывается всяческое содействие. О результатах проверки будет сообщено дополнительно", - отметили в МОН РК.

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