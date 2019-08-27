"Пассажирские перевозки" запускает разовый поезд сообщением Алматы-2 - Новосибирск

фото: Хабар 24
В частности, запущен поезд №220/219 сообщением Нур-Султан 1 - Шу. "Отправление со станции Нур-Султан-1 31 августа 2019 года, в 09.55, время прибытия в Шу - 20.00 того же дня. Отправление со станции Шу в 21.15, прибытие в Нур-Султан-1 в 08.50", - сообщила пресс-служба АО "Пассажирские перевозки".
Кроме того, запускается поезд №302/301 сообщением Алматы-2 - Новосибирск. Поезд отправляется из станции Алматы-2 2 сентября, в 17.13, в обратном направлении из Новосибирска 4 сентября, в 14.31 (время местное).
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства