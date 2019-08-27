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"Пассажирские перевозки" запускает разовый поезд сообщением Алматы-2 - Новосибирск

26.08.2019, 10:46 18820
"Пассажирские перевозки" запускает разовый поезд сообщением Алматы-2 - Новосибирск
фото: Хабар 24
Нур-Султан. 26 августа. Kazakhstan Today - АО "Пассажирские перевозки" сообщило о назначении дополнительных разовых пассажирских поездов, передает Kazakhstan Today.
 
В частности, запущен поезд №220/219 сообщением Нур-Султан 1 - Шу. "Отправление со станции Нур-Султан-1 31 августа 2019 года, в 09.55, время прибытия в Шу - 20.00 того же дня. Отправление со станции Шу в 21.15, прибытие в Нур-Султан-1 в 08.50", - сообщила пресс-служба АО "Пассажирские перевозки".
 
Кроме того, запускается поезд №302/301 сообщением Алматы-2 - Новосибирск. Поезд отправляется из станции Алматы-2 2 сентября, в 17.13, в обратном направлении из Новосибирска 4 сентября, в 14.31 (время местное). 
 

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