Петарды из машины в прохожих кидали два подростка в Алматинской области

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Петарды из машины в прохожих кидали два подростка в Алматинской области28.12.2017
Общество  18:35

Талдыкорган. 28 декабря. Kazakhstan Today - Полицейские Алматинской области выяснили, кто кидал из машины в прохожих зажженные петарды, передает Kazakhstan Today.

Полицейские установили двух подозреваемых - подростков в возрасте 12 и 13 лет, сообщили в пресс-службе ДВД региона.

"Вначале установили и задержали владельца автомашины, оказавшегося 48-летним жителем Каскелена. В своих показаниях мужчина пояснил, что он периодически занимается развозкой нескольких школьников, обучающихся в одном из лицеев Алматы. И в тот вечер оставшиеся два пассажира из приоткрытого окна авто стали бросать на улицу зажжённые петарды", - рассказали в пресс-службе.

По информации полиции, подростки перестали баловаться с петардами после неоднократных замечаний со стороны водителя автомашины.

С учетом несовершеннолетнего возраста подозреваемых административные протоколы по статье 436, часть 3 КоАП РК полицейские составили на родителей подростков.

Как сообщалось ранее, в Youtube появилось видео, на котором видно, как в темное время суток из едущего автомобиля вылетают петарды, после чего слышен характерный хлопок. Следует отметить, что петарды летят в тот момент, когда по тротуару идут люди.

"Молодые люди, разъезжая на AUDI с госномером 488EUA05, кидали петарды из окна автомобиля, при этом преднамеренно целились в проходящих мимо людей", - говорится в сопровождении к видео.
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