Астана. 19 ноября. Kazakhstan Today - Почти 20 казахстанцев попали в сети мошенников, обещавших трудоустройство в Чехии, передает Kazakhstan Today.





"Стало известно еще об одной схеме мошенников, на этот раз приглашающих на работу в Чехию. В результате действий этих мошенников пострадало около 20 человек, которые через подставные фирмы в Казахстане получили туристические визы и отправились на заработки в чешские города", - сообщил сегодня на брифинге официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.





По его словам, принявшие приглашение казахстанцы оказываются в Чехии в сложной ситуации.





"Суть обмана заключается в том, что они получают туристические визы, которые не дают права трудоустройства в Чехии и не могут быть продлены или переоформлены. Столкнувшись с такими проблемами, наши сограждане попадают в непростую ситуацию и даже не имеют возможности купить обратный билет. В этой связи мы призываем казахстанцев быть внимательней при обращении в фирмы по трудоустройству и помнить, что туристическая виза не может быть использована для трудоустройства в странах Европы", - подчеркнул Смадияров.





Он также отметил, что ранее, откликнувшись на заманчивое предложение о высоких заработках, некоторые казахстанцы выложили крупные суммы денег, чтобы попасть в Великобританию, но осталась ни с чем.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства