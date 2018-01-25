Погода без осадков ожидается сегодня на большей территории Казахстана

Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
25 января 2018
  • 17
  • :
  • 09
Все области
-26º Туман
днем -7º    ночью -19º
17:00
.
Aнонс

Погода без осадков ожидается сегодня на большей территории Казахстана25.01.2018
Общество  08:47

Астана. 25 января. Kazakhstan Today - Погоду в большинстве областей Казахстана по-прежнему определяет антициклон, с которым сохраняется погода без осадков, лишь на западе, севере местами небольшие осадки. Местами по республике ожидается усиление ветра, туман, низовая метель, на юго-западе гололед, передает Kazakhstan Today.

В Южно-Казахстанской, Кызылординской областях местами усиление ветра до 18-23, порывов до 30 метров в секунду и более, в Южно-Казахстанской области в горных районах низовая метель. В Актюбинской области местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Мугоджарском районе 25, порывы 30 метров в секунду и более, сообщили в "Казгидромете".

В Жамбылской области местами низовая метель, туман, усиление ветра до 15-23 метров в секунду. В Акмолинской, Костанайской областях местами низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Днем в Алматинской области местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами туман, в Мангистауской области - гололед, в Карагандинской области - ветер 15-20 метров в секунду.

Синоптики также предупредили, что в Алматинской, Карагандинской областях местами ожидаются очень сильные морозы. В Жамбылской, Южно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях - сильный мороз.
Просмотров: 5223
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   общество
25.01.2018   11:18
В полиции Восточного Казахстана развеяли слухи о новом наркотике, распространяемом в школах
25.01.2018   08:47
Погода без осадков ожидается сегодня на большей территории Казахстана
24.01.2018   21:02
Главу Верховного суда и Генпрокурора просят помочь разобраться в деле ребенка, найденного на одной из улиц Алматы
24.01.2018   20:32
Фото: centre1.com
В Узбекистане простились с погибшими в результате возгорания автобуса в Актюбинской области
24.01.2018   19:13
Фото: today
В школах Караганды 25 января отменяются занятия
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today