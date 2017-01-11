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Погода без осадков сохранится на большей части Казахстана во вторник10.01.2017
  • Фото: iclass.home-edu.ru
Общество  08:43

Астана. 10 января. Kazakhstan Today - На большей территории республики по-прежнему ожидается погода без осадков, сообщает "Казгидромет".

Лишь в северной и западной территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки. Местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра, передает Kazakhstan Today.

В Южно-Казахстанской, Кызылординской, Актюбинской, Павлодарской, Карагандинской областях местами туман. В Западно-Казахстанской, Атырауской областях местами туман, гололед. В Восточно-Казахстанской, Костанайской областях местами низовая метель, туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Северо-Казахстанской области местами ожидаются метель, туман, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Акмолинской области местами низовая метель, туман.

Также, по данным синоптиков, в Алматинской области местами ожидается туман, в районе Жаланашколя усиление ветра до 20-25 метров в секунду. В Жамбылской области местами туман, утром и днем ветер 15-20 метров в секунду. В Мангистауской области местами туман, гололед, днем ветер 15-20 метров в секунду.
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