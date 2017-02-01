Алматы. 1 февраля. Kazakhstan Today - В Международном аэропорту Алматы пограничники вручают в подарок гостям Универсиады после прохождения паспортного контроля символ города Алматы - алматинский апорт, сообщили в пресс-службе Пограничной службы КНБ РК.
На сегодняшний день казахстанские пограничники пункта пропуска "Алматы" встретили более 2100 гостей из 66 стран, передает Kazakhstan Today.
По информации пресс-службы Погранслужбы, руководством ведомства приняты все меры по увеличению численности специалистов пограничного контроля. Смены организовывают паспортный контроль и регистрацию пассажиров одного авиарейса в течение 20 минут. Причем в одном рейсе воздушного судна может быть от 250 до 400 граждан.
"Что касается гостей универсиады, то им после прохождения кабинки паспортного контроля пограничники вручают в подарок символ города Алматы алматинский апорт. Это не только признак гостеприимства, но и первая ступенька знакомства с южной столицей Казахстана", - отметили в ведомстве.
В спортивных состязаниях ХХVIII зимней Универсиады участвуют 2000 спортсменов из более 55 стран, задействованы 3000 волонтеров, как казахстанских, так и зарубежных. Алматы встречает порядка 30 тысяч иностранных гостей и туристов.
Просмотров: 2707
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter