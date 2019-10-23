Помощницу воспитателя оштрафовали в Алматы за жестокое обращение с ребенком

Алматы. 22 октября. Kazakhstan Today - В Алматы оглашён приговор по делу о жестоком обращении с ребенком в детском саду, передает Kazakhstan Today.
Напомним, в конце сентября этого года в социальных сетях было опубликовано видео, на котором воспитатель яслей-сада, находясь на рабочем месте, жестоко обращалась с ребенком. Инцидент произошел во время "тихого часа". Мальчик не хотел спать и плакал. Уложив ребенка на кровать, женщина стала дергать его за ноги и за нос, причинив здоровью ребенка лёгкий вред.
Приговором специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних города Алматы помощник воспитателя яслей-сада №96 Ирина Шадских признана виновной в совершении уголовного проступка, предусмотренного статьей УК РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 63 125 тенге, с лишением права занимать должности, связанные с воспитанием несовершеннолетних детей сроком на 1 год", - проинформировала пресс-служба суда.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что после случившегося дисциплинарное взыскание получила и заведующая яслями-садом. К слову, это учреждение уже было в центре скандала. Два месяца назад воспитатель пыталась похитить ребёнка. Она представилась родственницей и хотела увести мальчика с целью выкупа. Женщину задержали.
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