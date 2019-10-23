Помощницу воспитателя оштрафовали в Алматы за жестокое обращение с ребенком

Алматы. 22 октября. Kazakhstan Today - В Алматы оглашён приговор по делу о жестоком обращении с ребенком в детском саду, передает Kazakhstan Today.

Приговором специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних города Алматы помощник воспитателя яслей-сада №96 Ирина Шадских признана виновной в совершении уголовного проступка, предусмотренного статьей УК РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 63 125 тенге, с лишением права занимать должности, связанные с воспитанием несовершеннолетних детей сроком на 1 год", - проинформировала пресс-служба суда.

Приговор не вступил в законную силу.

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