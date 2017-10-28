Порыв трубопровода в Павлодаре устранен, тепло вернулось в 36 многоэтажек

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Порыв трубопровода в Павлодаре устранен, тепло вернулось в 36 многоэтажек28.10.2017
Общество  16:40

Павлодар. 28 октября. Kazakhstan Today - В Павлодаре устранили аварию на трубопроводе, подача тепла восстановлена в 36 многоэтажных домах, передает Kazakhstan Today.

"В Павлодаре 28 октября, в 11.30, устранён порыв на трубопроводе тепломагистрали № 4. Восстановлено теплоснабжение потребителям в 36 многоэтажных домах в квадрате улиц Лермонтова - Естая - Бектурова - Сатпаева, в три школы и детский сад", - рассказали в АО "Павлодарэнерго".

Напомним, из-за порыва на теплосетях без отопления остались жильцы 23 многоэтажных домов в Павлодаре. Начальник отдела по связям с общественностью АО "Павлодарэнерго" Олеся Емельянова уточнила, что повреждение произошло на трубопроводе теплотрассы диаметром 400 миллиметров по улице Кривенко, 27, сообщал портал pavlodarnews.kz.
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