Кокшетау. 20 апреля. Kazakhstan Today - Пострадавшим от паводков жителям Акмолинской области оказывается гуманитарная помощь, сообщили в ГУ "Управление внутренней политики Акмолинской области".

В Акмолинском областном филиале партии "Нур Отан" действует пункт сбора продуктов и вещей первой необходимости. По информации управления, сегодня первая партия гуманитарной помощи была отправлена в Атбасар, передает Kazakhstan Today.

Волонтеры и активисты областного штаба готовят вторую партию. Также во всех районных филиалах партии открыты пункты приема вещей и продуктов питания. Сотрудники областного и городского филиалов партии "Нур Отан" перечислили в помощь пострадавшим свой однодневный заработок.

Также в Бурабайском районе созданы два пункта по сбору тёплых вещей, продуктов питания. Помочь землякам откликнулись руководители организаций, предприятий, предприниматели, Ассоциации деловых женщин, волонтерский клуб "Добрые сердца Щучинска".

Целиноградский Клуб добряков организовал сбор средств для пострадавших от наводнения, оказана помощь 14 семьям. В настоящее время собираются средства для жителей села Семеновка Новоишимского сельского округа, где было подтоплено 20 домов.

Кроме того, выступило с инициативой оказать помощь Министерство культуры и спорта, которое уже направило продукты питания, муку, рис в город Атбасар. Партийная ячейка данного ведомства перечислила на спецсчёт однодневную заработную плату.

Республиканское общественное объединение "Медиацентр" организует акцию среди супермаркетов города Астаны по поддержке районов Акмолинской области.

Как сообщалось ранее, в Доме дружбы Кокшетау открыт пункт сбора средств. По информации Акмолинской Ассамблеи народа Казахстана, при которой также открыт счет, поступило более 5 млн тенге. Средства поступили от общественного благотворительного фонда "Жан жылуы", "Орталык базар" (Кокшетау) и других неравнодушных граждан.

"Работа по сбору продуктов и вещей в настоящее время продолжается", - отметили в управлении.

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