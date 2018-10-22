Пожилая астанчанка за месяц вызвала скорую помощь 106 раз

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Пожилая астанчанка за месяц вызвала скорую помощь 106 раз22.10.2018
Общество  13:24

Астана. 22 октября. Kazakhstan Today - Пожилая жительница Астаны за месяц вызывала скорую помощь 106 раз, передает Kazakhstan Today.

Как сообщила заведующая информационно-оперативным диспетчерским отделом "Городской станции скорой медицинской помощи" акимата Астаны Бота Садетхан, в прошлом году 86-летняя женщина вызывала скорую помощь трижды в день и каждый раз медики приезжали на вызов. Всего по ее адресу врачи приезжали 106 раз за один месяц, сообщает портал "Елорда Инфо".


"Она жаловалась на боли в грудной клетке и у нее много хронических заболеваний. Не выезжать мы тоже не можем - опасно", - сказала Бота Садетхан.


По ее словам, позже пожилую женщину определили в дом престарелых и вызовы перестали поступать.
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