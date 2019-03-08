Пожилая астанчанка за месяц вызвала скорую помощь 106 раз

Как сообщила заведующая информационно-оперативным диспетчерским отделом Городской станции скорой медицинской помощи акимата Астаны Бота Садетхан, в прошлом году 86-летняя женщина вызывала скорую помощь трижды в день и каждый раз медики приезжали на вызов. Всего по ее адресу врачи приезжали 106 раз за один месяц, сообщает портал "Елорда Инфо".
Она жаловалась на боли в грудной клетке, и у нее много хронических заболеваний. Не выезжать мы тоже не можем - опасно", - сказала Бота Садетхан.
По ее словам, позже пожилую женщину определили в дом престарелых и вызовы перестали поступать.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства