Представитель АДГСПК рассказал госслужащим Актобе о новой системе оплаты труда

Актобе. 5 апреля. Kazakhstan Today - Директор департамента по связям с общественностью Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции Арман Бердалин посетил Актюбинскую область с рабочим визитом, в ходе которого встретился с госслужащими, представителями общественных организаций, работниками сферы образования и здравоохранения, а также студентами и профессорско-преподавательским составом высших учебных заведений области, передает Kazakhstan Today.

Бердалин рассказал о введении в пилотном режиме новой системы оплаты труда для госслужащих, переводе государственных услуг в электронный формат, противодействии коррупции и соблюдении этических норм служащими, а также обозначил новые ориентиры в развитии государственного аппарата, направленные на защиту прав и интересов государственных служащих.

"Агентство будет анализировать и отслеживать ситуацию с соблюдением прав госслужащих. Планируется провести анализ должностных инструкций по точному определению объема должностных полномочий, а также большую разъяснительную работу с руководством госорганов по этике общения с подчиненными", - сказал он.

Во время встречи со студентами региона Бердалин обратил внимание, что новая модель государственной службы повысила возможность трудоустройства на госслужбу по принципу открытой конкуренции и прозрачности отбора, также перспективы карьерного роста по принципу меритократии.

Спикер рассказал о положительном опыте университетов КазГЮУ, НАРХОЗ, Назарбаев университет, Евразийский национальный университет, которые одни из первых в стране внедрили принципы академической честности, предъявляющие высокие моральные требования, как к студентам, так и к преподавателям.

Представитель Агентства в ходе своего визита в ЦОН Мартукского района и "Халыктык кексе" (фронт-офис госорганов, ЦОН, центра правоохранительных услуг города Актобе) провел беседу с посетителями о качестве предоставляемых госуслуг. Он отметил, что АДГСПК готово к получению конструктивных предложений от населения по улучшению работы услугодателей.

На встречах с работниками сферы образования и здравоохранения были затронуты аспекты реализуемой в стране политики по противодействию коррупции, приведена статистика в части коррупционных преступлений.

По словам Бердалина за истекший год зарегистрировано 1835 коррупционных правонарушений, что на 18% ниже 2016 года. Высокий уровень коррупции по-прежнему сохраняется в сферах образования, сельского хозяйства, строительства и здравоохранения.

В ходе встреч собравшимся были продемонстрированы видео о деятельности Агентства в сфере противодействия коррупции, громких коррупционных преступлениях последних лет. Аналогичные встречи проведены в Акмолинской и Кызылординских областях, сообщили в АДГСПК.

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