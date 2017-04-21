Астана. 21 апреля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе совещания по вопросам развития Астаны акцентировал внимание на необходимости усилить борьбу с "резиновыми квартирами", передает корреспондент агентства.

"Это очереди на жилье связаны прежде всего с вопросами регистрации. В отдельных помещениях регистрируются десятки и даже сотни граждан. Так, в одном из частных домов по улице Березовая, дом 156, в районе юго-востока, зарегистрировано свыше 1700 человек. В одном доме! Что за "резиновая" такая комната? В общежитие микрорайона Пригородное только в одной комнате прописано 1200 человек. Естественно, эти люди там не живут, но получили регистрацию и основание претендовать на государственное жилье. Какое государственное жилье? Как мы говорим, социально уязвимые и так далее. Социально уязвимые пусть получают квартиры арендные, постепенно платят и потом покупают. Все остальные, госчиновники - их больше 40 тысяч стоит (в очереди на жилье. - Прим. агентства) - пусть становятся в программу. Мы им зарплату для этого платим. Жилстройсбережения, кредиты, ипотека", - сказал президент.

По его мнению, существующий сейчас подход приучает людей к иждивенчеству.

"Мы уже перешагнули в другую эпоху, а одной ногой стоим там. Приучаем людей к иждивенчеству. И так уже льготы по всему даем, по кредитам даем. Получается, приезжает откуда-то, регистрируется 100 человек в одну комнату, становятся (в очередь. - Прим. агентства), "нажимают" на всех, и выдается квартира тем, кто в прошлом месяце приехал откуда-нибудь издалека. А жители Астаны, которые давно живут и работают, вкладывают деньги здесь, не могут получить квартиры. Что за безобразие!" - возмутился Назарбаев.

Он поручил разобраться в сложившейся ситуации и посчитать, что нужно сделать для ее изменения.

"Социальные министерства. Сколько раз я говорил, что все надо подсчитать, объяснить, что мы в другую эпоху живем. Чтобы иметь, надо работать. Работа в Казахстане есть. Кто не работает, тот не ест - есть же принцип такой!" - сказал президент.

По его словам, в Астане только за прошлый год было выявлено более двухсот "резиновых квартир". Президент показал присутствующим слайды с объявлениями.

"Объявления о прописке иногородних граждан за определенную плату открыто сегодня размещается в Интернете. Читайте: "Прописка в Астане, дешево, через ЦОН. Адресная справка - 15 минут, прописка постоянная, временная, законно через ЦОН, адресная справка, через 10-15 минут. Помогу восстановить удостоверение личности, загранпаспорт даже сделаю". Значит, МИД продает паспорт. "Регистрация иностранных граждан". Вот, называют какие страны. Что за безобразие? Что это за такие люди - продают регистрацию в этих домах резиновых и ни одна городская служба не реагирует на это безобразие", - сказал глава государства.

Он поручил главе ДВД Астаны Амантаю Аубакирову навести порядок в вопросах регистрации в "резиновых квартирах".

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