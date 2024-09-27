26.09.2024, 15:26 58706
Прокуратура Алматы начала сотрудничать с маркетплейсами
В рамках взаимодействия предусмотрена блокировка рекламы и распространения запрещенных веществ
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Алматы. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой и полицией города Алматы подписан меморандум с ТОО "Яндекс Еда Казахстан", а также начато сотрудничество с ТОО "ОЗОН Маркетплейс Казахстан", сообщили в горпрокуратуре мегаполиса.
Сотрудничество направлено на развитие государственной политики в сфере профилактики правонарушений и противодействия наркопреступности. В рамках взаимодействия предусмотрена блокировка рекламы и распространения запрещенных веществ", - рассказали в прокуратуре Алматы.
Данные меры способствуют формированию безопасной среды для жителей южной столицы, отметили в ведомстве.
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27.09.2024, 14:04 4381
Новости здравоохранения почти всегда негативны и бьют по казахстанцам - общественник
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Астана. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский общественный деятель Александр Данилов обратил внимание, что в последнее время все изменения происходящие в системе здравоохранения негативны и население узнает о них через СМИ и блогеров.
Минздрав ведет крайне странную политику. Да, очевидно, что новый министр получила в наследство ряд серьезных проблем, главная из которых - проблема бюджетирования отрасли. Однако, к сожалению, министерство выбрало кулуарный способ решения стоящих перед ними задач - и широкая общественность, как и стейкхолдеры, узнают о них из СМИ", - написал Александр Данилов в своем Telegram-канале.
При этом он обратил внимание, что новости по части здравоохранения почти всегда негативны и "серьезно бьют по каждому казахстанцу" - стоит вспомнить недавнее обсуждение изменений в оказании услуг ПМСП.
Как и экспертам, так и широкой общественности неясны мотивы министерства здравоохранения, и прямо это связано с его закрытостью. И вопрос здесь не в бесконечном пиаре, а в здоровой стратегии - каждый казахстанец должен знать, что ведомство планирует сделать, какие проблемы у него существуют и как его руководители намерены их решать. Это ключевой момент деятельности государственных органов, но почему-то именно такое чувствительное ведомство его проваливает", - считает эксперт.
Данилов подчеркнул, что инициативы Минздрава разрабатываются без учета влияния на широкие слои населения.
Попытки скинуть ответственность на СМИ или блогеров тоже выглядят достаточно наивно. И все это приводит к одному вопросу - а есть ли план действий министерства?" - задается вопросом общественник.
Напомним, одной из последних новостей, заставившей казахстанцев переживать за собственные жизни и здоровье стали готовящиеся поправки в систему работы скорой помощи. В новых правилах предлагают исключить вызов четвертой категории срочности из компетенции скорой помощи и передать его мобильной бригаде в поликлинику. Разработчики поправок объяснили их высоким износом и дефицитом санитарного автотранспорта и низкой укомплектованностью бригадами СМП, в связи с чем отмечается рост вызовов и опозданий на 1-3-ю категории срочности. В Минздраве пояснили, что в вечернее, ночное время и в выходные дни все категории вызовов будут обслуживать бригады скорой помощи. Министр Альназарова заверила, что скорая помощь остается доступной населению в режиме 24/7.
Также ранее сообщалось, что в Казахстане семь из тринадцати болезней намерены исключить из системы ГОБМП. Их переведут в систему ОСМС. Однако стоит подчеркнуть, что хроническое недофинансирование медучреждений приводит к тому, что застрахованные граждане недополучают положенные медицинские услуги и вынуждены обращаться за платной помощью. Согласно данным социсследований, практически каждый второй казахстанец не удовлетворен качеством и доступностью медицинских услуг, об этом сообщила депутат мажилиса Юлия Кучинская.
Напомним, Фонд медстархования задолжал медучреждениям 200 млрд тенге. На фоне нехватки финансирования госаудит выявил многомиллиардные нарушения в деятельности ФОМС.
Система страховой медицины ограничивает доступ застрахованных казахстанцев к услугам бесплатной помощи. Госгарантии часто заменяют платными услугами. Обращаясь в государственные поликлиники, люди сталкиваются с очередями, необходимостью "выхаживать" направления и талоны к узким специалистам. Многие, не получая необходимых услуг, просто уходят в платную медицину.
По предварительным оценкам экспертов, "карманные" расходы казахстанцев на медицину составляют 30% от общих текущих расходов на здравоохранение, тогда как по рекомендациям ВОЗ этот показатель должен держаться в пределах 15-20% (...) е каждая казахстанская семья может позволить себе постоянно пользоваться всеми необходимыми платными медицинскими услугами, то есть ходить в клиники не в "пожарном" режиме, когда что-то заболело, а планово, для скрининга и профилактики заболеваний. Отсюда возникает серьезная проблема: из-за низкого уровня первичной профилактики (в государственных больницах или платных клиниках) 85% пациентов обращаются за ПМСП уже в остром состоянии болезни", - сообщают аналитики Finprom.
Вместе с тем напомним об итогах расследования Антикора в "СК-Фармация", которое выявило серьезные коррупционные риски, препятствующие своевременному и качественному обеспечению населения лекарственными средствами и медицинскими изделиями. Более половины аукционов по закупу лекарств проходили неконкурентным способом. Этому способствовали заложенные в правила нормы, которые позволяют определять победителя при поступлении только одной заявки. Фармкомпании, используя эту лазейку, в сговоре с другими поставщиками выигрывали тендеры по максимальной высокой цене. Таким образом, не обеспечивались конкуренция и снижение стоимости закупок.
По данным Высшей аудиторской палаты, недостатки механизма ценообразования привели к закупу ТОО "СК-Фармация" отдельных лекарственных средств и медицинских изделий по ценам выше рыночных на 40%-365%, что составляет более 8 млрд тенге.
В июне, еще до объявления итогов расследования Антикора и ВАП широкой общественности глава СКФ Ерхат Искалиев досрочно покинулсвой пост.
Также минувшим летом пришлось бить тревогу онкобольным, которые могли остаться без лекарств из-за того, что Минздрав не мог решить вопрос о закупщике препаратов. Позже министерство попыталось успокоить страдающих онкологией, пообещав, что ни один пациент не останется без медикаментов.
Депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов отметил, что вместо того чтобы сокращать бюджетные средства на лечение больных раком, на гемодиализ, паллиативную помощь и ПМСП, Минздрав мог бы сэкономить сотни миллиардов за счет других мер.
По итогам аудита эффективности обеспечения лекарственными средствами установлено, что объем фармацевтического рынка Казахстана в 2023 году приблизился к 1 трлн тенге, увеличившись за последние 5 лет в 2 раза. При этом количество потребленной продукции за 2019-2023 годы выросло лишь на 10% (с 651 до 715 млн упаковок)", - сказал мажилисмен.
Он перечислил следующие недостатки: отсутствие альтернативы в перечнях лекарственных средств (60% закупок осуществлено с участием одного поставщика); отсутствие подтверждающих документов по ценообразованию и необоснованные торговые наценки.
27.09.2024, 12:04 9711
В Алматы с начала года зарегистрировано более 20 тысяч случаев ОРВИ
Фото: pixabay.com
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Алматы. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы с начала года зарегистрировано 20 544 случая ОРВИ, это на 22% ниже, чем в прошлом году, когда были зафиксированы 25 326 случаев заболевания, рассказала заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова.
По ее словам, на сегодняшний день ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями стабильная.
Специалист отметила, что в 60,7% случаев ОРВИ болеют дети.
Лабораторно подтвержденных случаев гриппа среди населения города Алматы не зарегистрировано", - отметила санврач.
Она напомнила, что самым эффективным методом профилактики гриппа является вакцинация. В Алматы она началась с 19 сентября.
Первой прививают "группу риска": медицинских работников, детей, за здоровьем которых наблюдают в медицинских организациях, а также часто болеющих детей старше шести месяцев, детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, получателей услуг медико-социальных учреждений, беременных во 2-м или 3-м триместре беременности. Также к этой группе относятся лица с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания (по эпидемиологическим показаниям).
Остальные категории жителей города, желающие получить прививку против гриппа, могут обратиться в частные медицинские центры, имеющие лицензию на проведение прививок против гриппа", - рассказала врач.
Для вакцинации закуплена противогриппозная вакцина российского производства в количестве 200 тыс. доз.
На 26 сентября вакцинировано против гриппа 19 379 человек. Вакцинация будет проводиться до конца ноября текущего года.
27.09.2024, 09:02 21046
В Алматинской области 15-летние школьницы вымогали деньги у ровесницы
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором девушка бьет школьницу по лицу, хватает за руки и за волосы
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Алматы. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники полиции Карасайского района Алматинской области установили и привлекли к ответственности родителей несовершеннолетних девочек, причастных к вымогательству денег у 15-летней школьницы.
В рамках расследования выяснилось, что несовершеннолетние девочки оказывали психологическое давление на свою ровесницу, требуя у нее денежные средства. Учитывая возраст правонарушителей, полиция провела работу по привлечению к ответственности их родителей за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Данный факт был зарегистрирован в УП Карасайского района, материалы дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения", - написал начальник департамента полиции региона Бауржан Аленов на своей странице в Instagram.
Он отметил, что на данный момент сотрудники ювенальной полиции продолжают профилактические мероприятия, направленные на обеспечение полноты и объективности расследования, а также предотвращения подобных случаев в будущем.
27.09.2024, 08:25 22616
Прохладная погода без осадков ожидается в большинстве регионов Казахстана
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Астана. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Отрог северо-западного антициклона обусловит прохладную, преимущественно без осадков погоду на большей территории Казахстана в пятницу.
Только на юге, юго-востоке страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, ночью в горных районах юго-востока - осадки, временами сильные осадки (дождь, снег). По республике ожидаются усиление ветра, в ночные и утренние часы - туман", - сообщает Казгидромет.
На севере Западно-Казахстанской области ночью ожидаются заморозки 2 градуса.
Высокая пожарная опасность сохраняется в большинстве регионов РК.
В Алматы: переменная облачность, без осадков, температура воздуха составит плюс 12-14°C.
В Астане: переменная облачность, дождь, плюс 11-13°C.
В Шымкенте: переменная облачность, без осадков, плюс 21-23°C.
26.09.2024, 11:30 68366
В Уральске на заправках выстроились очереди за газом
Фото: Depositphotos
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Уральск. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Уральске на заправочных станциях города выстроились очереди за газом.
Каждый раз одно и то же, на одних заправках газа нет, и вот стоим всем городом в очередях на одних АГЗС", - цитирует портал "Мой город" уральских водителей.
Между тем в управлении энергетики ЗКО уверяют, дефицита сжиженного газа нет, имеются ограничения по дешевому социальному газу.
Такое наблюдается в конце почти каждого квартала, когда социальный газ на одних заправках заканчивается, и мы решаем этот вопрос через Министерство энергетики. Но уже с 1 октября мы полностью переходим на газ от "Жаикмунай" с Рожковского месторождения. В конце прошлого года было открытие, у них свой ГПЗ, который закроет потребность региона в сжиженном автомобильном газе", - пояснил руководитель управления энергетики и ЖКХ по ЗКО Мирас Мулкай.
По его словам, к очередям и нехватке газа приводит и постоянное увеличение числа автомобилей на ГБО из-за низкой стоимости сжиженного газа.
Ранее в Минэнерго РК рассказали о причинах дефицита сжиженного газа в регионах.
25.09.2024, 20:50 98491
Жителей Алматы и области предупредили об угрозе подтоплений из-за дождей
Фото: Freepik
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Алматы. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По прогнозу РГП "Казгидромет", 26 и 27 сентября по Алматы и Алматинской области ожидаются сильные дожди.
В связи с прогнозом сильных дождей в период 26-27 сентября в горных и предгорных районах Алматинской области и прилегающих территориях Алматы ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления", - говорится в прогнозе.
Управление развития коммунальной инфраструктуры города сообщило, что днем была проведена повторная очистка от случайного мусора меридианных арычных сетей, расположенных с юга на север.
Для предупреждения и ликвидации подтоплений на проблемных участках организовано дежурство 46 оперативных мобильных бригад, оснащенных мотопомпами, баграми и другими шанцевыми инструментами. Заготовлено 2,6 тысячи мешков с песком.
В ночь с 25 на 26 сентября будет задействовано 311 единиц спецтехники, 28 мотопомп и 340 дорожных рабочих. С утра планируется выход 457 единиц спецтехники, 28 мотопомп и 754 дорожных рабочих.
25.09.2024, 19:37 99151
Военный врач МО РК спас жизнь пассажиру авиарейса
У пассажирки был судорожный синдром
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Астана. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - О произошедшем командование Министерства обороны РК узнало из обращения в блог начальника Военного института Сухопутных войск генерал-майора Бауыржана Ибатулина. В нем автор письма Чолпан И. выразила искреннюю признательность начальнику медицинской службы вуза подполковнику Ахмаджану Туленову, сообщает пресс-служба МО РК.
В ночь на 9 сентября врач Туленов оказал ей экстренную медицинскую помощь на борту самолета, следовавшего из турецкой Антальи в Алматы.
Во время полета женщине стало плохо. Она нажала на кнопку вызова стюардесс и потеряла сознание.
Меня положили в проход самолета. Первое, что я почувствовала, приходя в сознание, это заботливые руки человека. Он зафиксировал мою голову и нажимал на точку под носом. Затем задавал мне вопросы, спрашивая о самочувствии. В этот момент я поняла, что опасность миновала. Возникло чувство защищенности и спокойствия", - поделилась Чолпан.
К процессу подключилась также кардиолог, летевшая этим же рейсом. Врачи привели женщину в чувство, измерили давление и дали необходимые препараты.
Женщина была без сознания. У нее был судорожный синдром, холодный пот, бледные кожные покровы. С помощью другого пассажира мы уложили ее так, чтобы придать приток крови к головному мозгу и открыть дыхательные пути. Правильное положение тела и надавливание на точку под носом, где находится нервный пучок, приводящий человека в чувство при таких состояниях, позволил вернуть ей сознание", - уточнил военный врач.
Ахмаджан Туленов - хирург общей практики. Он окончил Южно-Казахстанскую государственную медицинскую академию, работал в центральной районной больнице заведующим приемного отделения. Проходил службу в Шымкентском, Гвардейском гарнизонах Вооруженных сил, был задействован как специалист на учениях, поэтому хорошо знает, как необходимо действовать в таких случаях. Свой поступок он не считает неординарным, поскольку говорит, что просто выполнил свой врачебный и человеческий долг.
25.09.2024, 19:28 100341
В Казахстан прибудут мощи блаженной Матроны Московской
Святыню в паломничестве будет сопровождать митрополит Александр
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Астана. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - С 28 сентября по 10 ноября 2024 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Казахстанский Митрополичий округ посетит великая святыня - мощи и часть ризы блаженной старицы Матроны Московской, почитаемой миллионами православных верующих по всему миру.
Паломничество святыни приурочено к празднованию 25-летия Астанайской и Алма-Атинской епархии и предстоящему 15-летию утверждения канонического статуса Казахстанского Митрополичьего округа.
В ответ на ходатайство митрополита Астанайского и Казахстанского Александра Его Святейшество преподал свое Первосвятительское благословение на принесение мощей блаженной Матроны в епархиальные центры для молитвенного поклонения и духовного укрепления казахстанцев. Святыню в паломничестве будут сопровождать митрополит Александр, казахстанские архипастыри и духовенство.
График пребывания ковчега с мощами блаженной Матроны Московской:
28 сентября
10.00 - встреча честных мощей в Успенском кафедральном соборе Астаны и совершение Божественной Литургии, по окончании которой начнется поклонение святыне.
Адрес: 6 микрорайон, ул. Куйши Дина, 27.
29 сентября
10.00 - Божественная Литургия в Успенском кафедральном соборе Астаны. Поклонение святыне до 16.00.
20.00 - встреча честных мощей в Софийском соборе Иверско-Серафимовского монастыря Алма-Аты. Молебен, по окончании которого начнется поклонение святыне.
Адрес: ул. Латифа Хамиди, 30, угол ул. Жангельдина и ул. Ашимбаева.
30 сентября
День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии - небесных покровительниц Алма-Аты и Семиречья.
09.00 - Божественная Литургия в Софийском соборе Иверско-Серафимовского монастыря Алма-Аты, по окончании которой продолжится поклонение святыне.
30 сентября - 7 октября
Мощи блаженной Матроны будут пребывать в Софийском соборе.
Доступ к святыне с 7.00 до 21.00.
7 октября
16.30 - Молебен. Прощание со святыней в Софийском соборе Иверско-Серафимовского монастыря.
8-9 октября
Мощи блаженной Матроны посещают город Уральск.
Место пребывания святыни:
8 октября - храм Христа Спасителя, "Золотая церковь".
Адрес: проспект Достык, 202.
9 октября - Михаило-Архангельский кафедральный собор.
Адрес: проспект Достык, 68.
12-13 октября
Мощи блаженной Матроны посещают город Костанай.
Место пребывания святыни - Константино-Еленинский собор.
Адрес: ул. Алтынсарина, 206.
14 октября
Праздник Покрова Божией Матери.
Мощи блаженной Матроны посещают город Рудный.
Место пребывания святыни - Иоанно-Богословский кафедральный собор.
Адрес: ул. Парковая, 55.
16-17 октября
Мощи блаженной Матроны посещают город Павлодар.
Место пребывания святыни - Благовещенский кафедральный собор.
Адрес: ул. Торайгырова, 1/5.
21-22 октября
Мощи блаженной Матроны посещают город Караганду.
Место пребывания святыни - Троице-Севастиановский собор.
Адрес: ул. Новая, 29.
26-27 октября
Мощи блаженной Матроны посещают город Талдыкорган.
Место пребывания святыни - Иоанно-Богословский собор.
Адрес: ул. Шевченко, 100.
1-3 ноября
Мощи блаженной Матроны посещают город Петропавловск.
Место пребывания святыни - Вознесенский кафедральный собор.
Адрес: ул. Ж. Кизатова, 55.
9-10 ноября
Мощи блаженной Матроны посещают город Усть-Каменногорск.
Место пребывания святыни - Андреевский кафедральный собор.
Адрес: ул. Лихарева, 16.
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