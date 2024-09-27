Прокуратура Алматы начала сотрудничать с маркетплейсами  

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Алматы. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы с начала года зарегистрировано 20 544 случая ОРВИ, это на 22% ниже, чем в прошлом году, когда были зафиксированы 25 326 случаев заболевания, рассказала заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова.





По ее словам, на сегодняшний день ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями стабильная.





Специалист отметила, что в 60,7% случаев ОРВИ болеют дети.





Лабораторно подтвержденных случаев гриппа среди населения города Алматы не зарегистрировано", - отметила санврач.





Она напомнила, что самым эффективным методом профилактики гриппа является вакцинация. В Алматы она началась с 19 сентября.





Первой прививают "группу риска": медицинских работников, детей, за здоровьем которых наблюдают в медицинских организациях, а также часто болеющих детей старше шести месяцев, детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, получателей услуг медико-социальных учреждений, беременных во 2-м или 3-м триместре беременности. Также к этой группе относятся лица с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания (по эпидемиологическим показаниям).





Остальные категории жителей города, желающие получить прививку против гриппа, могут обратиться в частные медицинские центры, имеющие лицензию на проведение прививок против гриппа", - рассказала врач.





Для вакцинации закуплена противогриппозная вакцина российского производства в количестве 200 тыс. доз.





На 26 сентября вакцинировано против гриппа 19 379 человек. Вакцинация будет проводиться до конца ноября текущего года.