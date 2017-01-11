Прокуратура выявила 19 фактов самозахвата земли на левобережье Астаны

Астана. 10 января. Kazakhstan Today - Прокуратура района Есиль Астаны выявила 19 фактов самозахвата земельных участков, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Как отметили в ведомстве, в результате мониторинга по самовольному занятию, нецелевому использованию и незаконному строительству на территории района Есиль прокуратура выявила 19 фактов самовольного захвата земельных участков. По всем фактам уполномоченным государственным органом принимаются предусмотренные законодательством меры, передает Kazakhstan Today.

"К примеру, в декабре 2016 года на территории района выявлены 4 факта самовольного захвата земельных участков (установлены контейнеры: магазин, столовая и иное), по которым уполномоченным органом на месте нарушения проведена разъяснительная работа и даны предупреждения о предусмотренной законодательством ответственности. Так, нарушения были устранены в кратчайшие сроки", - проинформировали в пресс-службе.

Кроме того, на территории района Есиль выявлены 172 факта нецелевого использования земельных участков и незаконного строительства. В настоящее время по указанным фактам прокуратурой района совместно с уполномоченным государственным органом принимаются меры административного характера (налагаются штрафы).

В частности, в жилом массиве "Чубары", по улице Адырна, расположен жилой дом, который фактически используется под детский сад, тем самым собственник дома использует земельный участок не по целевому назначению. В соответствии со статьей 339 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях" собственник участка привлечен к административной ответственности, уточнили в пресс-службе.

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