Костанай. 12 ноября. Kazakhstan Today - Пропавшего без вести подростка из Костаная нашли после многодневных поисков, передает Kazakhstan Today.





12-летнего Александра Рябухина, который ушел из дома более двадцати дней назад, нашел полицейский патруль. Как пишет портал " Наша газета ", ребенок скрывался, не желая возвращаться домой.





Мальчика нашли 11 ноября в ходе патрулирования сотрудники Северного отдела полиции. Сейчас он возвращен в семью.





На его розыск был ориентирован весь личный состав департамента полиции региона. Поисками Саши занимались также волонтеры, которым полицейские объявили благодарность за содействие и неравнодушие.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства