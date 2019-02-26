Костанай. 12 ноября. Kazakhstan Today - Пропавшего без вести подростка из Костаная нашли после многодневных поисков, передает Kazakhstan Today.
12-летнего Александра Рябухина, который ушел из дома более двадцати дней назад, нашел полицейский патруль. Как пишет портал "Наша газета", ребенок скрывался, не желая возвращаться домой.
Мальчика нашли 11 ноября в ходе патрулирования сотрудники Северного отдела полиции. Сейчас он возвращен в семью.
На его розыск был ориентирован весь личный состав департамента полиции региона. Поисками Саши занимались также волонтеры, которым полицейские объявили благодарность за содействие и неравнодушие.
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