Астана. 16 июня. Kazakhstan Today - Недетское чтиво. Именно так можно охарактеризовать рассказ, опубликованный в сборнике сказок на казахском языке. Произведение повествует об отношениях платья и нижнего белья на теле ребёнка. Родители недовольны и переживают за то, на какой литературе им предлагают воспитывать детей, передает Kazakhstan Today.

"Я и без тебя могу прожить - всегда находишься рядом со мной и задеваешь меня", - огорчились трусы после прикосновения к себе подола платья. Такой отрывок из рассказа приводится в сюжете Первого канала Евразия .

Этот короткий рассказ вызвал серьезное недовольство Айсулу Абубакировой. В переводе с казахского он называется "Трусы и платье". Ее дети от прочитанного и вовсе были в недоумении, они просили маму разъяснить смысл написанных 14 строк, но женщина не знала, что ответить.

"Как платье и трусы прикасаются и пристают друг к другу - мои дети начали спрашивать у меня об этом. Что, они могут пожениться? Вот в этой книжке так написано. Еще спрашивали, как эта сказка закончится. Когда я сама начала читать эту книжку, я удивилась", - говорит Абубакирова.

Свое возмущение творчеством писателя женщина выразила на странице в Интернете. На ее негодование откликнулись и другие родители. Они не согласны с эротическим характером содержания написанного в рассказе. Он входит в детский сборник сказок "Жолын болсын" и принадлежит перу Жаксылыка Кенжалиева. Его вместе с другими книгами Айсулу взяла для своих детей в городской библиотеке. Узнать, какой смысл хотел донести до читателей автор, телеканал попытался у него лично, но связаться с ним не удалось.

Название сбоника детских сказок автора можно перевести как пожелание доброго пути. В свет он вышел в 2011 году. В книге указаны фамилии и имена четырех редакторов, принимавших текст. Один из них - Султан Калиев. Мужчина говорит, что рассказа о трусах и платье он никогда не читал.

"Мне стыдно, что здесь написана моя фамилия. Да, я признаю, что состою в коллегии. Значит, не все рассказы показывают нам в редакции. Если дети не могут понять прочитанное, зачем писать такое. Автор хочет рассказать, как соприкасаются трусы и платье, и что из этого вышло? Ничего. Кто бы ни написал это, он не справился со своей задачей", - прокомментировал Калиев.

По мнению издателя Багдата Мажита, подобная сказка не предназначена для несовершеннолетних. Такое творчество несет совсем иные ценности, в отличие от культивируемых нашим обществом.

"Это большая ошибка, что распечатали такую книгу. В издательстве тоже должны были смотреть за содержанием. Одушевление разных вещей и предметов - это давняя традиция, с эпохи Андерсена. Я считаю, что рассказ был настолько воодушевленным, что это недопустимо", - отметил Мажит.

Как подчеркивается в сюжете, на авторах произведений для самых маленьких читателей лежит особая ответственность. Родители говорят о дефиците современных книг, которые учат любви, нравственности, заботе и героизму. В наши дни художественная литература у детей итак не сильно пользуется спросом, и вряд ли сказка о отрусах и платьях вернет к ней интерес.

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