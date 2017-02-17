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Россельхознадзор вернул в Казахстан более 80 тонн свежих фруктов17.02.2017
Общество  10:44

Новосибирск. 17 февраля. Kazakhstan Today - Россельхознадзор вернул в Казахстан более 80 тонн свежих фруктов, сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Новосибирской области.

"Инспекторами управления Россельхознадзора по Новосибирской области на фитосанитарном карантинном посту "Карасук" была досмотрена подкарантинная продукция, прибывшая автомобильным грузовым транспортом из Республики Казахстан, в том числе: 40 тонн свежих яблок и 20,5 тонны винограда казахстанского происхождения, а также 20 тонн китайской хурмы. Продукция предназначалась для реализации на плодовоовощных рынках Красноярска и Новосибирска", - проинформировали в ведомстве, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы, при проведении документарной проверки и досмотра грузов установлено отсутствие на упаковках маркировки, содержащей информацию о наименовании продукции, стране ее происхождения, экспортере и/или реэкспортере.

"В соответствии с требованиями карантинного законодательства ввоз всех фруктов на территорию Российской Федерации был запрещен. Подкарантинная продукция общим весом 80,5 тонны возвращена отправителям в Республику Казахстан", - заключили в управлении.
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