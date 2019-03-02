Ряд назначений произведен в АО "НК "КазАвтоЖол"

Приказом председателя правления исполняющим обязанности заместителя председателя правления АО "НК "КазАвтоЖол" назначен Ратмир Ахметов.
На должность директора филиала "Дирекция платных автодорог" назначен Талгат Смагулов. На должность директора департамента эксплуатации назначен Айбек Ануарбеков. Должность директора департамента правовой работы занял Олжас Бекенов.
Также произведены кадровые назначения в областных филиалах. На должность директора Павлодарского филиала назначен Акылбек Кабылдин. На должность директора Восточно-Казахстанского филиала назначен Инкарбек Атабаев.
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