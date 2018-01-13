Москва. 12 января. Kazakhstan Today - С 1 января 2018 года все типы автомобилей, включая грузовой и пассажирский автотранспорт, производимые или импортируемые в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), будут соответствовать пятому экологическому классу (аналог "Евро-5"). Это позволит снизить в 1,5 раза содержание вредных (загрязняющих) веществ в выхлопных газах новых транспортных средств, передает Kazakhstan Today.

Как пояснили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии, помимо очевидного положительного экологического эффекта, вступление в силу более жёстких норм позволит стимулировать выпуск более современных типов транспортных средств и внедрение технологий в двигателестроении. Кроме того, появляется возможность для создания новых производств в автомобилестроении, прежде всего, в области изготовления компонентов и комплектующих.

С 1 января 2015 года экологическому классу 5 должны были соответствовать новые модели легковых автомобилей, ранее не производившиеся на территории ЕАЭС. В 2016 году это требование было распространено на все новые легковые автомобили (за исключением автомобилей повышенной проходимости), производимые на территории ЕАЭС или импортируемые из третьих стран.

В ЕЭК уточнили, что исключение из жестких правил технического регламента сделано для граждан стран союза. Они могут ввозить автомобили для личного пользования, соответствующие экологическому классу не ниже 4-го. Однако эти автомобили должны отвечать другим нормам и требованиям документа, в частности, быть оборудованы так называемыми "тревожными кнопками" (модулем систем вызова экстренных оперативных служб).

Евразийская экономическая комиссия - это постоянно действующий наднациональный регулирующий орган Евразийского экономического союза, который начал работу 2 февраля 2012 года. В ЕЭК входят представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Решения Комиссии обязательны для исполнения в странах союза. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии - Тигран Саркисян.

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