Штормовое предупреждение объявили в девяти областях

Фото: Акимат Алматы

АЛМАТЫ. 2 АВГУСТА - В Алматы застройщику поручили построить школу, а он возвел очередной жилой комплекс, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Свыше 300 дольщиков строящегося жилого комплекса "Qadam" в Алматы могут не дождаться своих квартир. Многие оформили ипотеку, чтобы приобрести заветные квадратные метры. И вдруг узнали, что их совершенно новый дом будут сносить. Оказалось, у строительной компании попросту нет разрешения на возведение многоэтажек, сообщает телеканал КТК

У дольщиков теперь всего месяц, чтобы оспорить решение.





Почему, когда рылись котлованы, когда поднимались эти дома, акимат это все должен был видеть, но он не реагировал никак? А когда полностью построили и уже готовы к сдаче дома, они готовы их опять разрушить", - возмущена клиентка застройщика Татьяна Тян.

В компании признали, что у них действительно нет разрешительных документов на возведение жилого комплекса. Акимат давал добро на строительство школы. Но предприниматели посчитали, что многоквартирный дом будет выгоднее. И безо всякого предупреждения приступили к работам.

Мы начали выкопку котлована, потому что была уже на носу осень. Осенью, зимой уже копать котлован - это уже сложно будет нам. Поэтому, когда позволяла погода, мы вырыли. Пока были первые деньги, мы закупили себе материалы. Мы закупили газоблоки, они под снегом оставались, арматура ржавела, и все такое. И себе, на свой риск, приняли решение строить", - сказал представитель строительной компании Нуртас Маджанов.

Жилой комплекс "Кадам" должен был состоять из пяти домов. К настоящему моменту два из них уже построены. Акимат требует снести то, что возведено: эксперты выявили тут нарушения.

Стройка велась без утверждённой проектно-сметной документации, не было госэкспертизы, отсутствовали технический и авторский надзоры. В итоге суд вынес решение в пользу чиновников. И заодно оштрафовал строительную компанию на полтора миллиона тенге.



