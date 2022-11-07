Штормовое предупреждение объявили в одиннадцати областях

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Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Непогода ждет жителей Алматы, Шымкента, Алматинской, Северо-Казахстанской, Кызылординской, Улытауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Жетысуской, Туркестанской, Павлодарской, Карагандинской и Жамбылской областей.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 7 ноября ночью и утром на юге, в центре и в горных районах Алматинской области ожидаются туман, в конце дня на юге и в центре области ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

В Алматы 7 ноября ночью и утром ожидается туман.

7 ноября днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. На севере, востоке области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер западный, ночью на севере, востоке области, днем на юге области порывы 15-20 метров в секунду.

7 ноября на севере Кызылординской области ожидается туман.

7 ноября на севере, юге Улытауской области ожидаются туман, гололед.

7 ноября ночью и утром на севере, востоке Актюбинской области ожидается туман.

7 ноября на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман.

Ночью 7 ноября в центре и горных районах Жетысуской области ожидается туман.

7 ноября утром и днем на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. На севере, в горных районах области туман. Ветер юго-западный, западный, ночью в горных районах, утром и днем на севере, юге, в горных и предгорных районах области 15-20 метров в секунду, на горных перевалах порывы 23-28 метров в секунду.

В Шымкенте 7 ноября утром и днем ожидается сильный дождь. Ветер юго-западный, западный, утром и днем порывы 15-20 метров в секунду.

7 ноября на севере Павлодарской области ожидается туман.

7 ноября на юге, востоке Карагандинской области ожидаются туман, гололед.

Днем 7 ноября на юго-западе, севере Жамбылской области ожидается сильный дождь, в горных районах сильные осадки (дождь, снег), сутки 8 ноября на юге, в горных районах сильные осадки (дождь, снег). Ночью и утром 7-8 ноября в горных районах ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду, днем 7, сутки 8 ноября порывы 23-28 метров в секунду.