Астана. 28 января. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждение объявлено в четырех областях Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает "Казгидромет", 29 января местами в Туркестанской области ожидаются пыльная буря и ветер юго-восточный до 15-20 метров в секунду.

Также 29 января в Актюбинской области ночью и утром местами прогнозируется туман. Местами здесь ожидается низовая метель, ветер восточный, до 15-20 метров в секунду. В Актобе ночью ожидается низовая метель.

В Кызылординской области 29-31 января сохранятся местами туман, гололед, восточный, юго-восточный с переходом на северо-восточный ветер, до 15-20 метров в секунду, 29 января - порывы до 23-28 метров в секунду, а 30-31 января порывы до 25 метров в секунду, говорится в штормовом предупреждении.

Кроме того, 29 января в Костанайской области ожидаются местами туман, низовая метель, ветер юго-восточный до 15-20 метров в секунду. Утром и днем прогнозируется местами гололед. В Костанае 29 января ожидается низовая метель и ветер юго-восточный, до 15-20 метров в секунду.

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