Штормовое предупреждение объявлено в Кызылординской и Мангистауской областях

Алматы. 1 февраля. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Кызылординской и Мангистауской областях, передает Kazakhstan Today.
По данным синоптиков, 2 февраля в Кызылординской области местами сохраняются туман, гололед, северо-восточный, восточный ветер 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-100%. В Мангистауской области местами ожидаются туман, гололед. Вероятность шторма - 90-95%.
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