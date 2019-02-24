Штормовое предупреждение объявлено в Кызылординской и Мангистауской областях

Алматы. 11 февраля. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Кызылординской и Мангистауской областях, передает Kazakhstan Today.

Днем 12 -13 февраля в Кызылординской области местами ожидается ветер северо-восточный, восточный 15-20 метров в секунду, порывы 23 метров в секунду. 14 февраля местами ветер северо-восточный, восточный 15-20 метров в секунду. 13-14 февраля местами туман, гололед. Вероятность шторма составляет 90-95%.

12 февраля в Мангистауской области местами ожидаются туман, гололед. В Актау 12 февраля ночью и утром ожидается туман. Вероятность шторма 90-95%, сообщают синоптики.

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