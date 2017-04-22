Астана. 22 апреля. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждение объявлено в Астане и Акмолинской области в связи с усилением ветра, сообщает "Казгидромет".

"Утром и днем 23 апреля в Акмолинской области ожидается усиление юго-западного ветра до 15-20 метров в секунду. В Астане утром и днем 23 апреля ожидается усиление юго-западного ветра до 15-20 метров в секунду", - проинформировали синоптики, передает Kazakhstan Today.

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