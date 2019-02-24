Астана 27 декабря. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждение объявлено в четырех областях Казахстана, передает Kazakhstan Today.





По информации "Казгидромета", 28 декабря в Западно-Казахстанской области ожидается ночью на большей части снег. Местами туман, гололед, метель, усиление юго-восточного ветра с переходом на северо-западный. В Уральске 28 декабря ожидается снег, туман, метель, гололед, усиление юго-восточного ветра с переходом на северо-западный, порывы до 18 метров в секунду.





В Кызылординской области 28-30 декабря местами ожидается юго-восточный ветер до 15-20 метров в секунду и гололед, говорится в штормовом предупреждении.





В Костанайской области 28 декабря местами ожидается метель, туман, гололед, юго-восточный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.





Также 28 декабря в Северо-Казахстанской области ожидается местами метель. Юго-восточный ветер 15-20, местами порывы до 25 метров в секунду. В Петропавловске 28 декабря ожидается низовая метель, юго-восточный ветер до 15-20, днем порывы до 25 метров в секунду, предупреждают синоптики.





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