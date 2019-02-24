Алматы. 2 февраля. Kazakhstan Today - Горнолыжный курорт "Шымбулак" возобновил работу после учений и спуска лавин, передает Kazakhstan Today.
Отличные новости! Приезжайте на ночные катания! Учения и спуск лавин завершены!" - сообщила администрация ГЛК в Instagram.
Отмечается, что курорт работает с 19.00 до 23.00.
С 3 февраля горный курорт работает в штатном режиме.
Напомним, горный курорт был закрыт 1 и 2 февраля.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства