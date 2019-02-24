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Шымбулак возобновил работу после учений и спуска лавин

02.02.2019, 20:12 20313
Алматы. 2 февраля. Kazakhstan Today - Горнолыжный курорт "Шымбулак" возобновил работу после учений и спуска лавин, передает Kazakhstan Today.
 

Отличные новости! Приезжайте на ночные катания! Учения и спуск лавин завершены!" - сообщила администрация ГЛК в Instagram.

 
Отмечается, что курорт работает с 19.00 до 23.00.
 
С 3 февраля горный курорт работает в штатном режиме. 

Напомним, горный курорт был закрыт 1 и 2 февраля.
 

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